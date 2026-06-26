Un pareggio a reti inviolate ha sigillato la sfida del gruppo D del Mondiale tra Paraguay e Australia, disputata nella cornice di Santa Clara. Una partita che, pur non regalando particolari emozioni e mantenendo un ritmo blando, ha soddisfatto le aspettative di entrambe le formazioni. Gli australiani, con questo risultato, hanno consolidato il secondo posto nel girone, garantendosi l'accesso diretto ai sedicesimi di finale. Il Paraguay, dal canto suo, con i quattro punti conquistati nella fase a gironi, mantiene viva la speranza di rientrare tra le migliori terze e proseguire il proprio cammino nel torneo.

Nonostante un clima festoso e vibrante sugli spalti, il campo ha offerto pochi spunti degni di nota. L'arbitro francese Clément Turpin ha gestito l'incontro senza particolari intoppi, in una gara dove le occasioni da gol sono state una rarità. Per l'Australia, i momenti più vivaci sono stati generati da Cristian Volpato, attaccante del Sassuolo, che ha tentato di scuotere la difesa avversaria con alcune iniziative prima di essere sostituito poco prima dell'ora di gioco. Sul fronte paraguaiano, Mauricio, calciatore naturalizzato ex brasiliano, ha provato a impensierire la retroguardia oceanica in un paio di circostanze, ma senza mai creare pericoli concreti per il portiere avversario.

Australia ai sedicesimi, Paraguay in attesa

Il pareggio ha permesso agli australiani di blindare la seconda posizione nel gruppo D, proiettandoli direttamente ai sedicesimi di finale. Qui affronteranno la squadra che si classificherà al secondo posto nel gruppo G. Attualmente, questa posizione è occupata dall'Iran, ma il quadro definitivo potrebbe mutare al termine delle ultime gare del girone. Per il Paraguay, invece, l'attesa è ancora palpabile: i quattro punti ottenuti dovranno essere sufficienti per rientrare nel novero delle migliori terze classificate, un risultato che consentirebbe ai sudamericani di continuare la loro avventura mondiale.

La partita è stata anche un banco di prova per le scelte tattiche del tecnico australiano Tony Popovic, che ha optato per ben sei cambi rispetto alla formazione scesa in campo nella precedente sfida.

Tra i nuovi titolari figuravano Nestory Irankunda, Connor Metcalfe, Aziz Behich, Lucas Herrington e Jackson Irvine, oltre al già citato Volpato. Jackson Irvine si è distinto per la sua solida prestazione a centrocampo, mentre Jordan Bos, schierato sulla fascia destra, ha sfiorato il gol nel finale con un potente tiro a giro che si è stampato sull'incrocio dei pali, rappresentando la migliore occasione dell'intero match. Nei primi minuti, Volpato aveva già servito Irvine, il cui tentativo a rete era stato respinto con prontezza dal portiere paraguaiano Orlando Gill.

Episodi finali e scenari futuri

Nel corso del secondo tempo, il Paraguay ha cercato di farsi vedere in avanti con maggiore insistenza, in particolare con un tiro basso di Mauricio che è stato ben neutralizzato dall'attento portiere australiano Pat Beach.

L'unico cartellino giallo di rilievo è stato sventolato a Diego Gomez, centrocampista paraguaiano, che essendo diffidato salterà il prossimo, e probabile, impegno dei sedicesimi di finale. La gara si è così conclusa senza reti né particolari sussulti, con gli australiani che festeggiano la meritata qualificazione e il Paraguay che si aggrappa alla speranza di un ripescaggio, in attesa dei verdetti dagli altri gironi.