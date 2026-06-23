Il Ravenna FC ha confermato il tesseramento di Ronaldinho, che entrerà nella squadra come giocatore. L'annuncio è stato reso noto dalla società, precisando che l'ufficialità avverrà questa sera aMiami. L'evento celebrerà l'ingaggio del campione e il nuovo capitolo del club targato Ignazio Cipriani.

Gala e lancio internazionale a Miami

La serata prevede una cena riservata a settanta ospiti, seguita da un after-party con duecentocinquanta invitati. Sarà l'occasione per il debutto negli Stati Uniti del Ravenna FC by Cipriani e per l'avvio del percorso internazionale della squadra.

Le parole di Ronaldinho

"Nuovi colori, lo stesso sorriso", ha dichiarato Ronaldinho. "Non vedo l'ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!".

In concomitanza con l'annuncio, il club presenterà la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione, che Ronaldinho indosserà quando scenderà in campo con i colori del Ravenna.

Ronaldinho: giocatore, ambasciatore e investitore

L'operazione con Ronaldinho non si limita al campo: il brasiliano, oltre a essere tesserato come giocatore, assumerà un ruolo di ambasciatore e investitore nel progetto del club. L'evento di Miami servirà a svelare i dettagli di questa collaborazione, che punta a valorizzare il marchio Ravenna a livello internazionale.