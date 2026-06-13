I preparativi dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo 2026 sono stati turbati da un furto di attrezzature avvenuto a Kansas City. L'episodio ha visto la sottrazione di scarpe da gara, palloni ufficiali e altro materiale destinato agli allenamenti della squadra di Thomas Tuchel. Il colpo è stato messo a segno poco prima che la nazionale arrivasse al suo centro di allenamento, lo Swope Soccer Village, durante il trasporto dei veicoli dalla base pre-torneo in Florida al Missouri.

Il furto inatteso si è verificato mentre l'attrezzatura veniva trasferita.

La polizia di Kansas City ha prontamente avviato un'indagine, confermando l'accaduto e dichiarando: "Stiamo indagando su un possibile furto di materiale in un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera con oggetti mancanti". In relazione all'incidente, due persone sono state arrestate e si trovano attualmente sotto custodia per ulteriori accertamenti, mentre le autorità cercano di recuperare l'attrezzatura rubata.

La squadra in campo nonostante l'imprevisto

Nonostante l'imprevisto logistico, la squadra inglese si appresta a svolgere la sua prima sessione di allenamento allo Swope Soccer Village nel pomeriggio. La Football Association ha scelto di non rilasciare commenti ufficiali sull'accaduto, ma sta collaborando attivamente con le autorità locali.

Il debutto dell'Inghilterra nella Coppa del Mondo è fissato contro la Croazia, a cui seguiranno gli incontri con Ghana e Panama nel gruppo L.

La preparazione in Florida e le prospettive

La fase di preparazione in Florida, caratterizzata da condizioni climatiche molto calde, aveva visto la squadra mantenere un buon umore e ottenere risultati incoraggianti. Nelle amichevoli disputate, l'Inghilterra ha battuto la Nuova Zelanda a Tampa e la Costa Rica a Orlando, dimostrando una buona condizione fisica e tattica in vista del torneo.

In particolare, il giovane talento Jude Bellingham si è distinto, rafforzando le sue possibilità di partire titolare nel ruolo di numero dieci contro la Croazia. Anche se Bukayo Saka sta lottando per ritrovare la forma migliore dopo un problema al tendine d'Achille, la squadra sembra avere diverse opzioni tattiche.

In difesa, Ezri Konsa e John Stones potrebbero essere preferiti a Marc Guéhi, indicando scelte strategiche precise da parte del tecnico Thomas Tuchel.

L'obiettivo primario della spedizione inglese rimane la conquista del primo trofeo mondiale dal lontano 1966. Questo incidente inatteso rappresenta un ostacolo da gestire, ma la determinazione della squadra e dello staff tecnico non sembra essere intaccata. La FA aveva pianificato ogni dettaglio per raggiungere questo traguardo storico, e ora si trova a fronteggiare una situazione imprevista che richiede prontezza e collaborazione.