Sergi Roberto ha ufficializzato la sua decisione di lasciare il Como, esprimendo profonda soddisfazione per il percorso condiviso con la squadra. Il centrocampista spagnolo, giunto in Italia dopo una lunga e prestigiosa esperienza al Barcellona, ha comunicato il suo addio attraverso un sentito messaggio rivolto ai tifosi e alla società. Nel suo annuncio, Roberto ha voluto sottolineare l'alto valore umano e sportivo dell'avventura vissuta in riva al lago.

"Lascio il Como ma sono orgoglioso di quanto fatto insieme", ha dichiarato Roberto, evidenziando il forte legame creato con l'ambiente e la sincera gratitudine per l'accoglienza ricevuta.

Il giocatore ha ringraziato sentitamente compagni di squadra, staff tecnico e tutti i sostenitori, rimarcando come il progetto sportivo lariano abbia rappresentato una tappa significativa e formativa della sua carriera. "Porterò sempre con me questa esperienza", ha aggiunto, ponendo l'accento sul clima positivo e costruttivo vissuto all'interno del gruppo.

Un addio all'insegna della riconoscenza

Il saluto di Sergi Roberto giunge al termine di una stagione che ha visto il Como protagonista di un notevole percorso di crescita, culminato con la conferma nella massima serie. Il centrocampista ha contribuito in modo determinante con la sua vasta esperienza internazionale, affermandosi come un punto di riferimento per i giocatori più giovani e dimostrando grande professionalità, sia sul campo che fuori.

Nel suo messaggio di congedo, Roberto ha enfatizzato l'importanza cruciale del sostegno ricevuto dalla tifoseria, definendolo "fondamentale nei momenti difficili".

Il club, dal canto suo, ha espresso profonda gratitudine per l'impegno e la dedizione costantemente mostrati dal giocatore, riconoscendo il valore aggiunto portato dall'ex blaugrana alla rosa. L'addio di Roberto segna, pertanto, la conclusione di un capitolo particolarmente significativo per entrambe le parti, con la ferma promessa di un ricordo indelebile nella storia recente della società lariana.

Il percorso di Sergi Roberto al Como

Durante la sua permanenza al Como, Sergi Roberto ha saputo integrarsi con rapidità ed efficacia, offrendo un contributo prezioso sia dal punto di vista tecnico che umano.

La sua esperienza in Serie A ha rappresentato un esempio tangibile per molti giovani della rosa, che hanno avuto l'opportunità di apprendere da un calciatore abituato ai più grandi palcoscenici internazionali. Il suo addio, sebbene possa rappresentare un momento di dispiacere per i tifosi, viene interpretato come un passaggio naturale e fisiologico dopo una stagione intensa e ricca di soddisfazioni per il club.

Il futuro professionale di Sergi Roberto si apre ora a nuove ed entusiasmanti sfide, mentre il Como si prepara con determinazione a programmare la prossima stagione, forte dell'eredità positiva lasciata dal carismatico centrocampista spagnolo. La società e i sostenitori guardano con immensa riconoscenza al contributo offerto, certi che il legame speciale creato resterà vivo e solido anche dopo questa separazione.