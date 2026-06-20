L'ex centrocampista di Roma e Real Madrid, Fernando Gago, attualmente allenatore dell’Universidad de Chile, è stato colpito da un malore improvviso durante una conferenza stampa post-partita a Santiago del Cile. L'episodio ha generato apprensione nel mondo del calcio, ma le sue condizioni sono state prontamente stabilizzate. Subito dopo aver concluso l'incontro con i media, al termine della vittoria per due a zero della sua squadra contro l’O’Higgins, Gago ha avvertito una fitta al petto. È stato immediatamente trasportato d’urgenza in clinica per accertamenti approfonditi e un tempestivo intervento cardiovascolare.

Il malore in diretta e il ricovero immediato

Le telecamere presenti hanno catturato il momento in cui Gago ha mostrato una chiara smorfia di dolore mentre si alzava dalla sedia, un segnale evidente dell'evento cardiovascolare che stava manifestando. Questo primo sintomo ha reso necessario un ricovero immediato in una struttura clinica di Santiago. Il club cileno ha rapidamente diramato una nota ufficiale, comunicando che "Gago è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staff medico". La dichiarazione ha inoltre precisato che l'allenatore "si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all’allenamento di oggi", rassicurando sull'attenzione dedicata alla sua salute.

L'intervento d'urgenza e le condizioni attuali

Nelle ore successive al ricovero, fonti vicine alla situazione in Cile hanno riportato che l'allenatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza durante la notte. I medici avevano infatti rilevato un significativo problema cardiovascolare. Alcuni resoconti dettagliati hanno indicato la presenza di due arterie ostruite, una condizione che è stata risolta con successo grazie all'operazione. Il club ha successivamente confermato che Fernando Gago "si trova in buone condizioni" e rimane sotto stretta osservazione medica, un passo fondamentale per monitorare il suo recupero e assicurare la piena stabilità.

Gli sviluppi e la guida tecnica della squadra

L'ex tecnico di Boca Juniors e Racing è stato trasferito in ospedale nella notte tra giovedì e venerdì, dopo aver accusato i sintomi compatibili con l'evento cardiovascolare. L’intervento chirurgico si è svolto nella stessa notte, garantendo una risposta tempestiva alla situazione critica. Per la prossima sfida di Copa Chile contro lo Santiago Wanderers, la guida della squadra è stata affidata al vice di Gago, Fabricio Coloccini, che prenderà temporaneamente le redini in attesa del pieno recupero dell'allenatore. I media hanno ampiamente confermato l'operazione d'urgenza e le buone condizioni di Gago, sottolineando come già durante la conferenza stampa avesse mostrato segni di disagio, poi tragicamente confermati dal successivo ricovero e dall'intervento salvavita.