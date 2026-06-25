Oltre 130 giovani hanno preso parte all'edizione newyorkese di Serie A Elite, il programma ufficiale di sviluppo giovanile promosso dalla Lega Serie A in Nord America. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Rome City Institute, si è svolta gratuitamente presso il Chelsea Waterside Park di Manhattan, offrendo a bambine e bambini dagli otto ai tredici anni l'opportunità unica di allenarsi con tecnici italiani e di immergersi nel metodo e nella cultura del calcio italiano.

La giornata è stata ricca di attività sul campo ed esperienze interattive, culminate con la possibilità per i partecipanti di ammirare da vicino l'iconico Trofeo della Serie A.

L'evento ha registrato una forte partecipazione, a conferma del crescente interesse per il calcio da parte delle nuove generazioni e delle loro famiglie negli Stati Uniti, in un periodo di grande attenzione per lo sport a livello nordamericano, anche grazie alla Coppa del Mondo.

Il calcio italiano oltre lo sport: valori e formazione

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha evidenziato il significato profondo del progetto. “Serie A Elite rappresenta molto più di un semplice programma di formazione sportiva: è uno strumento attraverso cui condividiamo con le nuove generazioni i valori, la cultura e la tradizione del calcio italiano”, ha dichiarato De Siervo. “Vedere così tanti bambini partecipare con entusiasmo a questa iniziativa nel cuore di New York conferma quanto il nostro sport stia crescendo negli Stati Uniti e quanto sia forte l'interesse verso il modello tecnico ed educativo che caratterizza la Serie A.

Investire nei giovani significa costruire relazioni autentiche e durature con i tifosi del futuro.”

L'iniziativa ha coinvolto attivamente anche le famiglie, creando un'atmosfera di convivialità e partecipazione che ha superato il mero aspetto sportivo. Le sessioni di allenamento, guidate da allenatori provenienti dall'Italia, sono state affiancate da attività dedicate ai tifosi e da momenti di incontro pensati per gli appassionati della cultura calcistica italiana, rafforzando il legame tra la comunità locale e il mondo del calcio tricolore.

Un'esperienza completa: kit, fan experience e opportunità future

L'esperienza offerta ai giovani partecipanti è stata curata nei minimi dettagli. Dopo una registrazione gratuita, i bambini hanno ricevuto un kit ufficiale sponsorizzato da Puma, completo di maglia, pantaloncini e calzettoni.

L'evento ha inoltre fornito cibo e bevande, l'accesso a una fan experience esclusiva con fotografie professionali e la possibilità di creare contenuti media insieme al prestigioso trofeo ufficiale della Serie A. Un aspetto significativo è stata anche la presentazione di diverse opportunità legate a percorsi calcistici in Italia, offrendo ai ragazzi una prospettiva concreta su come approfondire la loro passione e il loro talento nel contesto del calcio italiano.

Il grande successo dell'evento a New York sottolinea il forte e continuo interesse per il calcio italiano tra le nuove generazioni negli Stati Uniti, consolidando il ruolo della Serie A come ambasciatrice di sport e cultura oltreoceano.