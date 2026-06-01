Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha condiviso la sua filosofia di vita e visione sportiva con i giovani tifosi bianconeri nel programma "Junior Reporter", evidenziando l'importanza di determinazione ed empatia. "Testa e cuore fanno davvero la differenza in ogni percorso della vita, nello sport come in qualsiasi altro ambito", ha affermato. Sulle sconfitte, ha dichiarato: "Sono tali solo se non ti insegnano niente; ma se ti insegnano qualcosa, se riesci ad avere una reazione e ricerchi una soluzione, vuol dire che ti ha insegnato almeno una cosa".

Sogni e felicità

Spalletti ha rivelato il suo sogno d'infanzia di "fare il pilota d'aereo". Ha poi definito la felicità: "Non è quella che proviamo noi stessi, ma quella che riusciamo a dare alle persone che abbiamo vicino: quando torno a casa dopo una vittoria penso ai sorrisi dei bambini che ho visto felici, sono immagini che restano dentro molto più di qualsiasi risultato".

La nuova Juventus: carattere e mercato

Guardando al futuro della Juventus, Spalletti ha delineato la necessità di costruire una squadra con giocatori di carattere, specialmente in assenza degli introiti della Champions League. "Senza il gruzzoletto della Champions dovremo essere doppiamente bravi... bisogna comprare giocatori con il carattere", ha spiegato.

Il tecnico ha espresso volontà di coinvolgimento nelle scelte di mercato, cercando profili di esperienza e personalità, con il consenso della proprietà.

Tra i nomi in considerazione, spicca l'interesse per il portiere Alisson, ex Roma. Il brasiliano avrebbe manifestato disponibilità a lasciare il Liverpool per la Juventus. Un profilo che risponde alle richieste di Spalletti per esperienza e carisma, cruciali per la nuova Juventus.