La riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona entra nel vivo: la Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto è ufficialmente iniziata. Il Comune di Napoli, avvalendosi di società specializzate, ha elaborato un piano dettagliato per il completo restyling dell'impianto. L'obiettivo primario è ottenere il via libera entro la metà di luglio, una scadenza cruciale per poter presentare la candidatura ufficiale a ospitare gli Europei 2032 entro la fine dello stesso mese, come richiesto dalle normative di Figc e Uefa.

Questo ambizioso progetto mira a trasformare lo stadio in una struttura moderna e pienamente funzionale, allineata agli standard internazionali necessari per accogliere grandi eventi sportivi.

L'approvazione del piano rappresenta un passaggio fondamentale non solo per il futuro dell'impianto, ma anche per le aspirazioni della città di Napoli di riaffermarsi nel panorama calcistico europeo e internazionale.

I dettagli operativi e la gestione delle partite

La giunta comunale ha già dato il via libera, stanziando una prima tranche di 300 mila euro per l'avvio dei lavori. L'inizio dei cantieri è previsto per il mese di luglio. L'intervento complessivo richiederà un investimento di 9 milioni e 630 mila euro e si concentrerà inizialmente sul terzo anello dello stadio. Questa prima fase ha l'obiettivo di recuperare circa diecimila posti a sedere, con il primo lotto di lavori che interesserà una delle venticinque campate previste dal progetto generale.

Una delle priorità è garantire la continuità delle attività sportive. La strategia adottata permetterà al Napoli di continuare a disputare le proprie gare casalinghe al Maradona senza interruzioni significative. L'apertura progressiva del terzo anello, infatti, assicurerà una capienza adeguata per la vendita dei biglietti, consentendo ai tifosi di seguire la squadra anche durante le fasi di ristrutturazione.

Obiettivi a lungo termine e prospettive per gli Europei 2032

Al completamento di tutti gli interventi, la capienza dello stadio Maradona raggiungerà circa sessantamila posti. Questo incremento rafforzerà notevolmente la candidatura di Napoli come sede privilegiata per eventi sportivi di caratura internazionale.

La riqualificazione non è solo un'opportunità per modernizzare l'infrastruttura sportiva cittadina, ma anche un chiaro segnale di rilancio per l'intero territorio.

La città si prepara così a vivere una nuova stagione di entusiasmo e partecipazione, con lo sguardo già rivolto agli Europei 2032 e alla concreta possibilità di accogliere tifosi e appassionati da ogni parte d'Europa in una struttura all'avanguardia.