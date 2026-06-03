David Beckham, ex calciatore inglese e figura iconica dello sport mondiale, si appresta a ricevere un prestigioso riconoscimento: una stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood. La cerimonia di omaggio è fissata per il 12 giugno a Los Angeles, un evento che coinciderà con l'esordio della nazionale statunitense ai Mondiali di calcio.

All'appuntamento, che celebra l'impatto globale di Beckham, prenderanno parte anche personalità di spicco come l'attore Tom Cruise e Victoria Beckham, ex Spice Girl e moglie dell'ex campione del Manchester United, aggiungendo ulteriore lustro all'occasione.

Questo tributo giunge come riconoscimento per il suo significativo contributo alla crescita della popolarità del calcio negli Stati Uniti e per la sua costante e profonda influenza non solo nello sport, ma anche nel mondo dell'intrattenimento e nella cultura globale. Ana Martinez, produttrice della cerimonia, ha evidenziato: “Il ruolo di Beckham nell’ascesa della popolarità del calcio negli Stati Uniti e la sua costante influenza sullo sport, l’intrattenimento e la cultura globale rendono questo tributo particolarmente significativo”.

Riconoscimento alla carriera e all'impatto negli USA

Beckham, attualmente comproprietario dell'Inter Miami CF, vanta una carriera sportiva di successo che lo ha visto protagonista in alcuni dei più importanti club europei e statunitensi, tra cui il Manchester United, il Real Madrid, l'AC Milan, i LA Galaxy e il Paris Saint-Germain.

Dopo il suo ritiro dal calcio giocato nel 2013, ha continuato a esercitare una notevole influenza, contribuendo in modo determinante allo sviluppo della Major League Soccer.

Il suo club, l'Inter Miami CF, ha siglato l'ingaggio di Lionel Messi nel 2023 e ha conquistato il campionato americano lo scorso anno, consolidando ulteriormente la sua visione imprenditoriale nel mondo del calcio.

La scelta di celebrare Beckham proprio nel giorno in cui gli Stati Uniti faranno il loro debutto ai Mondiali a Los Angeles non è casuale. Sottolinea il forte e duraturo legame tra l'ex campione inglese e il calcio americano, un rapporto rafforzato sia dalla sua attività imprenditoriale sia dalla presenza di figure di rilievo dello spettacolo alla cerimonia.

Beckham: icona tra sport e spettacolo

La stella di Beckham sarà inserita nella prestigiosa categoria Sports Entertainment, a testimonianza di come la sua influenza si sia estesa ben oltre i confini del campo da gioco. Nel 2019, ha co-fondato la casa di produzione Studio 99, dimostrando la sua versatilità e il suo interesse per il settore dell'intrattenimento.

Nel corso della sua carriera, è stato protagonista di numerose iniziative che hanno intrecciato il mondo dello sport con quello della cultura pop. Un ulteriore riconoscimento del suo impatto globale è giunto nel 2025, quando Beckham è stato insignito del titolo di cavaliere da Re Carlo III.

La cerimonia del 12 giugno rappresenta, quindi, un tributo non solo alla brillante carriera sportiva di David Beckham, ma anche alla sua straordinaria capacità di fungere da ponte tra mondi apparentemente distanti come lo sport, lo spettacolo e la cultura internazionale, consolidando il suo status di vera e propria icona globale.