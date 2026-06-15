Il Torino ha ufficializzato il programma dettagliato della preparazione estiva in vista della prossima stagione agonistica, delineando le tappe fondamentali che porteranno la squadra all'inizio del campionato. La nuova annata prenderà il via ufficialmente il prossimo 10 luglio, quando i giocatori si raduneranno presso lo storico stadio Filadelfia per i primi allenamenti sotto la guida tecnica di Paolo Vanoli.

I primi tre giorni di lavoro saranno interamente dedicati alle attività in città, concentrandosi sulla ripresa atletica e sui primi schemi tattici.

Un'attenzione particolare è stata riservata ai tifosi granata: la seduta di allenamento prevista per domenica 12 luglio sarà infatti aperta al pubblico, offrendo l'opportunità di assistere da vicino ai lavori della squadra e di vivere un primo contatto con i propri beniamini. L'orario specifico di questa sessione sarà comunicato in un secondo momento.

Il ritiro in Val Rendena: Pinzolo accoglie il Torino

Terminata la fase iniziale a Torino, la squadra, con il capitano Zapata e i suoi compagni, si sposterà in Trentino per il tradizionale ritiro estivo. La località prescelta è Pinzolo, incastonata nel cuore della suggestiva Val Rendena, che accoglierà i granata dal 13 al 25 luglio. Questo periodo sarà un momento fondamentale per affinare la condizione fisica e consolidare le strategie di gioco in vista degli impegni ufficiali.

Durante il soggiorno in Val Rendena, il campo sportivo Pineta di Pinzolo sarà il fulcro delle attività di allenamento. Anche in questa fase, la società ha voluto mantenere un forte legame con i propri sostenitori: le sessioni di lavoro saranno infatti accessibili al pubblico, permettendo ai tifosi di seguire da vicino i progressi della squadra. La presenza dei supporter è considerata cruciale per creare un clima di entusiasmo e supporto che accompagnerà il gruppo in questa importante fase della stagione.

Il calendario del ritiro prevede anche alcune partite amichevoli, i cui dettagli specifici e gli avversari saranno resi noti successivamente. Un appuntamento di rilievo per la comunità locale e per tutti i tifosi sarà la presentazione ufficiale della rosa, in programma venerdì 24 luglio alle ore 21:00 nella centrale piazza Carera di Pinzolo.

Sarà un'occasione per conoscere i volti nuovi e salutare i protagonisti della prossima stagione.

Test ufficiale contro l’Avellino e il Memorial Criscitiello

In vista dell'inizio delle competizioni ufficiali, il Torino ha già fissato un impegno di prestigio: la squadra affronterà l'Avellino in un test ufficiale l'8 agosto. La partita si disputerà presso lo stadio Partenio e sarà l'occasione per la quarta edizione del Memorial "Sandro Criscitiello". Questo incontro rappresenterà un banco di prova significativo per valutare lo stato di forma e l'efficacia delle soluzioni tattiche messe a punto durante la preparazione.

Mentre il test contro l'Avellino è già confermato, il calendario completo delle altre amichevoli che completeranno la fase di preparazione è ancora in fase di definizione.

La società granata si impegna a comunicare tutti i dettagli nei prossimi giorni, fornendo un quadro completo degli impegni pre-campionato. Il programma estivo del Torino si preannuncia dunque ricco di appuntamenti, con una chiara enfasi sul coinvolgimento dei tifosi e sull'ottimizzazione della preparazione atletica e tattica in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione.