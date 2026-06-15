In casa Juventus l'attenzione si concentra soprattutto sul reparto offensivo, dove la dirigenza sarebbe alla ricerca di un profilo capace di aumentare la qualità della manovra e la pericolosità tra le linee. Nel frattempo, Inter e Roma continuano a valutare opportunità e possibili operazioni in uscita che potrebbero influenzare le rispettive strategie nelle prossime settimane.

Juventus, caccia al trequartista: Brahim Diaz in pole, spunta Mijnans

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe individuato una delle priorità del proprio mercato nell'inserimento di un trequartista moderno, capace di dare imprevedibilità e qualità alla fase offensiva.

Il primo nome sulla lista dei dirigenti bianconeri continuerebbe a essere quello di Brahim Diaz. Tuttavia, il marocchino sembrerebbe orientato a valutare la permanenza al Real Madrid, scenario che potrebbe costringere la Juventus a prendere in considerazione piste alternative.

Tra queste starebbe guadagnando quota Sven Mijnans, centrocampista offensivo dell'AZ Alkmaar che nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei talenti più interessanti del calcio olandese. Classe 2000, il giocatore ha chiuso l'ultima Eredivisie con numeri di assoluto rilievo: 11 gol e 6 assist in 30 presenze, statistiche che testimoniano la sua capacità di incidere direttamente nella produzione offensiva della squadra.

Pur essendo maturate in un campionato considerato meno competitivo rispetto ai principali tornei europei, tali prestazioni gli avrebbero garantito una valutazione vicina ai 20 milioni di euro, cifra che la Juventus starebbe analizzando con attenzione.

Inter tra sogni e bilancio, Roma pronta a salutare Kumbulla

A Milano continua invece a tenere banco il confronto avvenuto nelle scorse giornate tra Giuseppe Marotta e Florentino Perez. Da quell'incontro sarebbero emersi diversi nomi potenzialmente in uscita dal Real Madrid e nelle ultime ore anche Eduardo Camavinga sarebbe stato accostato ai nerazzurri. Il centrocampista francese, come già accaduto per Rodrygo, verrebbe considerato non più centrale nel nuovo progetto tecnico delle Merengues e una sua cessione non sarebbe da escludere a priori.

L'ostacolo principale resta però economico: la valutazione del cartellino si aggirerebbe attorno ai 60 milioni di euro, una somma che l'Inter difficilmente potrebbe investire senza una significativa entrata sul fronte delle cessioni. In questo senso potrebbe rivelarsi utile il recente riscatto di Stankovic, che potrebbe essere nuovamente immesso sul mercato per generare una plusvalenza importante.

Situazione diversa ma ugualmente interessante in casa Roma. Marash Kumbulla è destinato a fare ritorno a Trigoria dopo l'ennesima esperienza in prestito, ma il difensore albanese non sembrerebbe rientrare nei programmi tecnici della società e di Gian Piero Gasperini. Per questo motivo una nuova cessione appare come l'ipotesi più probabile. Tra i club maggiormente interessati continua a esserci il Torino, che segue il centrale da tempo e potrebbe tornare concretamente alla carica nel corso dell'estate.