Il mercato estivo continua a offrire opportunità importanti, soprattutto tra i giocatori destinati a liberarsi a parametro zero. Juventus e Atalanta avrebbero individuato in Franck Kessié un obiettivo su cui battagliare mentre il Milan monitora Daichi Kamada, trequartista in uscita dal Crystal Palace come svincolato. Occhio inoltre alla lista degli esterni destri in casa Inter.

Kessié divide Juventus e Atalanta: tutto passa dall'ingaggio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Atalanta e Juventus sarebbero entrambe sulle tracce di Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano, in uscita a parametro zero dall'Al-Ahli, avrebbe manifestato gradimento per un ritorno in Serie A, riaprendo così scenari che fino a poche settimane fa sembravano difficilmente percorribili.

Per l'Atalanta si tratterebbe di un ritorno dal sapore speciale. Kessié, infatti, ha già indossato la maglia nerazzurra prima del definitivo salto di qualità che lo ha portato tra Milan, Barcellona e Arabia Saudita. La Juventus, invece, segue il giocatore da diverso tempo e vedrebbe nell'ivoriano un rinforzo ideale per aggiungere esperienza, fisicità e leadership al proprio centrocampo. L'ostacolo principale resta però quello economico. Il centrocampista continuerebbe infatti a chiedere uno stipendio vicino ai 6 milioni di euro netti a stagione, una cifra che impone riflessioni sia alla dirigenza bianconera sia a quella bergamasca.

La sensazione è che proprio l'aspetto legato all'ingaggio sarà determinante per stabilire quale club riuscirà eventualmente a convincere il giocatore.

Inter su Singo, il Milan valuta l'occasione Kamada

In casa Inter continua la ricerca del profilo giusto per rinforzare la fascia destra. Dopo i numerosi nomi accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane, tra le alternative valutate ci sarebbe anche Wilfried Singo. L'esterno ivoriano, protagonista di buone prestazioni al Mondiale, rappresenta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza interista e, in particolare, da Piero Ausilio, che lo seguirebbe da tempo. Il Galatasaray, proprietario del cartellino, valuterebbe il giocatore circa 25 milioni di euro, una cifra sensibilmente inferiore rispetto a quella che l'Inter era pronta a investire per Marco Palestra prima del sorpasso decisivo del Chelsea.

Un elemento che potrebbe rendere la pista più percorribile nelle prossime settimane.

Attenzione infine anche al Milan. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Daichi Kamada, trequartista giapponese che si sta mettendo in evidenza al Mondiale. Il fantasista conosce già il calcio italiano grazie alla precedente esperienza con la Lazio e dal 30 giugno dovrebbe liberarsi dal Crystal Palace. Un'opportunità di mercato che il Milan starebbe seguendo con interesse, valutando la possibilità di aggiungere qualità e imprevedibilità alla propria trequarti senza dover affrontare costi per il cartellino.