Javier Zanetti, figura iconica del calcio e attuale vicepresidente dell’Inter, ha condiviso il suo profondo dispiacere per l’assenza dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio del 2026. Le sue dichiarazioni sono giunte a margine della presentazione di un significativo charity show organizzato dalla Fondazione Pupi, l’ente benefico da lui stesso fondato, che si terrà a Napoli nel mese di settembre.

L’ex capitano nerazzurro non ha nascosto la sua amarezza per la mancata qualificazione azzurra, affermando: “Mi spiace che l’Italia non sia ai Mondiali neanche questa volta”.

Ha poi rivolto il suo pensiero alla sua nazione d’origine, l’Argentina, esprimendo un chiaro sostegno: “Io tiferò per il mio Paese, l’Argentina”. Zanetti ha inoltre offerto una prospettiva sulle sfide che attendono la sua nazionale, campione in carica: “Le partite sono equilibrate, belle da vedere. Attendo la prima dell’Argentina e dovremo difendere il titolo conquistato in Qatar, non sarà facile”. Un’affermazione che sottolinea la consapevolezza della difficoltà nel mantenere il primato mondiale e l’impegno richiesto.

L’evento di beneficenza della Fondazione Pupi, che quest’anno celebra il suo venticinquesimo anniversario di attività, è fissato per il 26 settembre. La suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà una serata all’insegna della solidarietà, che vedrà unire il mondo della musica e quello dello sport per una causa nobile.

La partecipazione di un parterre di stelle è già confermata, con nomi di spicco del panorama artistico e sportivo, promettendo uno spettacolo indimenticabile per tutti i presenti.

Tra gli artisti che animeranno la serata figurano Max Pezzali ed Elisa, due delle voci più amate del panorama musicale italiano. Il mondo del calcio sarà rappresentato da ex campioni di fama internazionale come Ezequiel Lavezzi, Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro, figure legate profondamente alla città di Napoli e al calcio argentino. Saranno presenti anche Federico Buffa, noto narratore sportivo, e Claudia Villafane con le sue figlie, a testimonianza di un legame profondo con la cultura calcistica argentina e un omaggio alla storia del calcio.

Questa iniziativa di grande respiro mira a sostenere concretamente progetti dedicati ai bambini, sia in Argentina, terra d’origine di Zanetti, sia nella città partenopea, con il prezioso contributo della Fondazione Cannavaro Ferrara, rafforzando così il legame tra sport e impegno sociale.

Il Charity Show della Fondazione Pupi: Dettagli e Impatto Sociale

Per coloro che desiderano prendere parte a questa serata di solidarietà e spettacolo, saranno disponibili 7.000 posti nella storica Piazza del Plebiscito. I biglietti, con prezzi a partire da 29 euro, potranno essere acquistati comodamente attraverso il circuito Ticketone. L’organizzazione ha previsto una vasta accessibilità per permettere a quante più persone possibile di contribuire attivamente e partecipare a un evento che unisce divertimento e un profondo scopo benefico.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha evidenziato l’importanza di questo appuntamento, inserendolo in un calendario di settembre particolarmente ricco per la città. Tra gli eventi di rilievo che precederanno o accompagneranno il charity show della Fondazione Pupi, si annoverano la pre-regata dell’America’s Cup e il match inaugurale degli Europei di volley, quest’ultimo previsto per il 10 settembre. Questo contesto evidenzia come l’evento di Zanetti si inserisca armoniosamente in un mese di grande fermento culturale e sportivo per Napoli, arricchendone l’offerta e il prestigio.

La Fondazione Pupi, sotto la guida di Javier Zanetti, ha dimostrato in questi venticinque anni un costante e incisivo impegno nel sostegno all’infanzia.

L’organizzazione si dedica con passione alla realizzazione di progetti volti a migliorare le condizioni di vita dei bambini, sia in Argentina che in Italia, offrendo loro opportunità e un futuro migliore. L’evento napoletano non è solo un’occasione di festa e spettacolo, ma rappresenta un momento cruciale per rafforzare la missione della fondazione, raccogliendo fondi essenziali per le sue iniziative benefiche e promuovendo un messaggio di speranza e aiuto concreto per i più piccoli, sottolineando l’importanza della solidarietà internazionale.