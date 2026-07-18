Il giornalista Fabrizio Romano ha dedicato un video su YouTube esclusivamente al calciomercato e iniziando da uno dei calciatori più chiacchierati di questa estate, Gleison Bremer, ha detto: "Il difensore brasiliano è stato accostato a tanti club ma da quello che mi risulta la sua priorità è quella di ripartire coi bianconeri e fare tutta la stagione, pre-season compresa, con Luciano Spalletti. Poi se arriva un'offerta molto importante che accontenta sia la Juventus che il giocatore allora se ne può riparlare, ma questa cosa vale per ogni calciatore che fa parte del nostro campionato e non solo per quelli che si allenano alla Continassa.

In questo momento però non ci sono discorsi in ballo, compreso Bayern Monaco che non si è palesato. Altro discorso vale per Cabal, che ha degli estimatori dalla Turchia e per Nico Gonzalez. L'argentino è uno dei pallini del Cholo Simeone, che ne apprezza le qualità e le capacità. Quindi le due società cercheranno una soluzione non appena il mondiale finirà. Per quanto concerne il capitolo delle entrare, non cambia quello che è il primo obiettivo dei bianconeri, Kolo Muani. Il centravanti è stato relegato nell'under 19 dal PSG che gli ha detto chiaramente che non farà parte del progetto tecnico della prossima stagione. La Juventus continua a lavorare in una trattativa che può essere estenuante agli occhi dei tifosi e lo farà per cercare di limare i dettagli per sbloccare la questione".

Roma, Fabrizio Romano: 'Dodò non è una pista che trova conferme'

Il giornalista ha proseguito con le notizie di mercato: "Dodò-Roma? In questo momento non arriva nessun tipo di conferma da parte dei giallorossi. Ovviamente sono pronto a metterci la faccia, dovessero cambiare le cose nei prossimi giorni, ma a oggi quello che mi risulta è che D'Amico non sia sulle tracce del terzino brasiliano".

Fiorentina, Romano: 'Bisogna fare gli applausi a Paratici per il mercato che sta facendo'

Infine Romano ha detto: "Quella di Oulai è stata una vicenda folle, dove è successo tutto e il contrario di tutto. Il calciatore però è finalmente un colpo messo a segno ed è un'operazione che costerà alla Fiorentina circa 30 milioni di euro, tutto compreso. Bisogna fare i complimenti alla società gigliata, perché dopo Dragusin, Viery, Valdepenas, Atta ti regali anche Oulai e quindi un applauso va fatto all'operato di Paratici".