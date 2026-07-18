Il calciomercato entra nel vivo e, in casa Lecce, le attenzioni non riguardano soltanto i possibili rinforzi. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano infatti di un forte interesse per tre dei protagonisti della salvezza conquistata nella scorsa stagione: Wladimiro Falcone, Antonino Gallo e Tiago Gabriel.

Contatti per Gallo

Il nome più caldo è quello di Antonino Gallo, finito nel mirino del Genoa. Il terzino sinistro, ormai punto di riferimento della squadra giallorossa, piace per continuità, affidabilità e conoscenza della Serie A. La sensazione è che Gallo lasci il Lecce a breve e il rinnovo del contratto sia avvenuto, così come per il centrocampista Ramadani passato al Corum, solo per non lasciar partire i calciatori da svincolati.

Falcone, Bologna più vicino

Non meno importante è la situazione di Wladimiro Falcone (qui i dettagli) Il portiere, capitano e leader dello spogliatoio, viene accostato al Bologna, che starebbe valutando il suo profilo in caso di cambiamenti tra i pali. Sul numero uno salentino resta vivo anche l'interesse di altri club di Serie A, a conferma della crescita mostrata nelle ultime stagioni.

Benfica su Tiago Gabriel

Parallelamente, il giovane centrale Tiago Gabriel continua ad attirare le attenzioni del Benfica, deciso a riportare in patria uno dei difensori emergenti del campionato italiano.

Si tratta, al momento, di scenari di mercato ancora tutti da definire. Tuttavia, è evidente come il Lecce possa trovarsi davanti a un'estate delicata: perdere anche solo uno di questi calciatori significherebbe dover sostituire elementi che hanno avuto un ruolo determinante nel raggiungimento della permanenza in Serie A.

La salvezza conquistata nell'ultima giornata è passata anche dalle prestazioni di Falcone, Gallo e Tiago Gabriel, colonne di una squadra che ha costruito la propria identità soprattutto sulla solidità difensiva.

Le prossime settimane saranno quindi decisive. La dirigenza giallorossa dovrà valutare eventuali offerte e, allo stesso tempo, pianificare le mosse necessarie per mantenere competitiva una rosa chiamata a disputare un'altra stagione impegnativa nel massimo campionato.