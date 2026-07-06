La campagna abbonamenti del Pescara per la stagione 2026/27, valida per le gare casalinghe di Serie C, prenderà il via sabato 11 luglio, alle ore 10:00, con una fase di prelazione per i vecchi abbonati e agevolazioni per diverse categorie.

Prelazione, Acquisto e Scadenze

La prelazione, riservata ai possessori dell’abbonamento 2025/26, sarà attiva da sabato 11 luglio fino a martedì 21 luglio alle ore 20:00. Per esercitarla, sono richiesti la tessera della scorsa stagione e un documento di identità. Gli acquisti sono possibili online su ciaotickets.com, presso i punti vendita Ciao Tickets e al The Official Pescara Store di via Carducci 69.

Ai prezzi si aggiungono 2 euro di diritto di prevendita. Una ricevuta digitale provvisoria consentirà il ritiro della tessera definitiva presso lo Store. Il diritto di prelazione sul posto decadrà da mercoledì 22 luglio, ma la scontistica dedicata rimarrà valida fino all’ultimo giorno di vendita. La “PESCARA CALCIO CARD” è valida per i biglietti delle trasferte, ma non necessaria per gli abbonamenti casalinghi.

Agevolazioni e Tariffe

Diverse agevolazioni sono previste. La tariffa SCUOLA CALCIO EXCLUSIVE è per i genitori dei tesserati 2025/26 (Tribuna Adriatica). La tariffa FAMILY è per chi ne ha usufruito nel 2025/26, con abbonamento intero in prelazione. La categoria Ridotto è per over 60, Under 16, donne e invalidi iscritti a enti convenzionati.

Prezzi Abbonamenti e Biglietti

I prezzi degli abbonamenti stagionali vanno da 760 euro per la Tribuna Maiella a 180 euro per la Curva Nord. I biglietti per le singole gare oscillano tra i 45 euro per la tribuna e i 14 euro per la curva.