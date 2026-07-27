Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha espresso sconcerto all’uscita della riunione delle componenti del calcio e del presidente della FIGC, per le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi.

Abete ha spiegato che la notizia è stata appresa solo nel finale della riunione, non da fonti ufficiali. "Non siamo abituati a certe situazioni, Malagò tra l'altro non ci ha fatto nomi". "Lo abbiamo saputo nel finale della riunione delle componenti, da notizie dei media", ha aggiunto.

Fino a poco prima, le discussioni si concentravano sulle alternative volute dal direttore tecnico e dall'advisor.

"Fino a 45 minuti fa pensavamo alle alternative volute dal dt e dall'advisor. Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio", ha concluso Abete, evidenziando la necessità di un nuovo percorso.

Dimissioni Maldini e Leonardo: impatto e futuro

Le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai ruoli di direttore tecnico e advisor della Nazionale sono state confermate. La notizia ha colto di sorpresa membri delle componenti calcistiche, appresa tramite i media. Ha generato incertezza e la necessità di ridefinire rapidamente le strategie future per la Nazionale.

La loro uscita segna un momento di svolta per la gestione tecnica e organizzativa. È un passaggio delicato che impone alla Federazione di individuare nuove figure e rilanciare il progetto sportivo con visione rinnovata.