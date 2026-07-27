Il Torino è prossimo a finalizzare l'acquisto di Pietro Comuzzo, giovane e promettente difensore proveniente dalla Fiorentina. La trattativa tra le due società ha raggiunto le sue battute conclusive, e il talentuoso centrale, classe 2005, si prepara a indossare la prestigiosa maglia granata. L'operazione è stata strutturata sulla base di un prestito oneroso, il cui valore si aggira intorno al milione di euro. A questa formula si aggiunge un diritto di riscatto fissato a circa 19 milioni di euro, con l'ulteriore previsione di una percentuale che sarà riconosciuta alla Fiorentina in caso di una futura rivendita del giocatore.

Questo accordo sottolinea l'importanza dell'investimento che il club piemontese sta compiendo per assicurarsi le prestazioni del difensore.

L'arrivo di Comuzzo nel capoluogo piemontese è atteso con impazienza per la giornata di mercoledì. In quella data, il calciatore si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito, un passaggio fondamentale prima di apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Torino. Successivamente, sarà pronto a mettersi a completa disposizione del nuovo tecnico, Ignazio Abate, per iniziare la sua avventura in granata. Il giovane difensore, formatosi nel vivaio della squadra viola, rappresenta un elemento strategico e un investimento importante per il club, che mira a rafforzare in maniera significativa il proprio reparto arretrato in vista delle sfide della prossima stagione calcistica.

La sua integrazione è vista come un tassello chiave per la solidità difensiva.

Un rinforzo strategico per la difesa granata

Il Torino sta accelerando in modo deciso le proprie operazioni sul mercato per garantire maggiore solidità e profondità al proprio reparto difensivo. Dopo aver già raggiunto un accordo con il difensore turco Eray Comert, il club si appresta ora a chiudere anche per Pietro Comuzzo. Quest'ultimo vanta già una significativa esperienza in Serie A, avendo militato nelle fila della Fiorentina. Il giovane centrale ha fatto il suo esordio nella massima serie italiana nel 2023 e, nel corso delle sue tre stagioni con la maglia viola, ha accumulato un notevole bagaglio di 91 presenze, arricchite anche da due reti.

La sua esperienza, nonostante la giovane età, lo rende un profilo particolarmente interessante per le ambizioni del Torino.

La scelta di puntare con decisione su un talento come Comuzzo conferma inequivocabilmente la volontà della società granata di investire su profili giovani e di grande prospettiva. L'obiettivo è quello di affidare al nuovo allenatore una rosa non solo competitiva, ma anche proiettata verso il futuro, e pienamente attrezzata per affrontare con determinazione tutte le sfide che il prossimo campionato presenterà. Questa strategia di mercato mira a costruire una squadra solida e duratura, capace di raggiungere gli obiettivi prefissati. L'innesto di Comuzzo si inserisce perfettamente in questa visione a lungo termine del club.

Il percorso e l'esperienza di Comuzzo

Oltre alla preziosa esperienza maturata con la Fiorentina nel campionato italiano, Pietro Comuzzo ha avuto l'opportunità di esordire anche con la Nazionale italiana. Questa importante tappa della sua carriera si è concretizzata in occasione delle amichevoli disputate lo scorso giugno contro le rappresentative di Lussemburgo e Grecia, dimostrando le sue qualità anche a livello internazionale. Il suo imminente arrivo a Torino rappresenta un passo cruciale e significativo per la sua crescita professionale, offrendogli una nuova e stimolante opportunità di sviluppo in un contesto ambizioso e con obiettivi chiari. Con questa operazione, il club granata ribadisce la propria strategia di rafforzamento mirato della rosa e di costante valorizzazione dei giovani talenti emergenti nel panorama calcistico italiano.