Il calciomercato si anima con importanti operazioni che coinvolgono i maggiori club italiani. La Roma ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante argentino Santiago Castro, ventidue anni, proveniente dal Bologna. L'accordo è di trentacinque milioni di euro più bonus e una percentuale del dieci per cento su una futura rivendita. In contemporanea, il Bologna accoglie l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, che arriva in Emilia in prestito con diritto di riscatto. Il club felsineo ha inoltre ritirato dal mercato Jonathan Rowe.

Anche il Milan si muove con decisione, avendo raggiunto un accordo con il Troyes per il difensore ventenne Sankhoun Diawara.

Il trasferimento si è concretizzato per tre milioni di euro e il giocatore è atteso a Milano per le visite mediche. In uscita dal Milan, il portoghese Rafael Leao è seguito dal Galatasaray, interessato a portarlo in Turchia. Il Monza ha invece ufficializzato l’arrivo dell’attaccante ventenne Gustavo Varela, proveniente dal Benfica.

Le principali trattative in Serie A

L’Inter ha chiesto informazioni al Tottenham per il difensore centrale Cristian Romero, in un’operazione da cinquanta milioni di euro. Sul fronte delle uscite nerazzurre, si registra l'interesse del Real Madrid per Alessandro Bastoni, con una valutazione di quaranta milioni di euro.

La Juventus si mostra molto attiva: per l’attacco si insiste con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, con un'offerta economica in rialzo.

Si lavora anche per l’ingaggio dell’esperto difensore inglese John Stones, svincolato dal Manchester City, sul quale ci sono anche l’Inter e diversi club di Premier League. La Juventus segue inoltre il portiere giapponese Zion Suzuki del Parma, che piace anche al Paris Saint-Germain. Il club francese potrebbe liberarsi di Lucas Chevalier, portiere arrivato lo scorso anno dal Lille, che aveva spinto Gianluigi Donnarumma a lasciare Parigi per l’Inghilterra.

Altri movimenti e dettagli sui trasferimenti

Il Venezia ha chiesto alla Fiorentina il difensore argentino Matias Moreno, ventitré anni. L’Udinese potrebbe riportare in Italia Panos Katseris, esterno greco di venticinque anni che ha giocato nelle ultime due stagioni con il Lorient in Ligue 1.

La Lazio è vicina al diciannovennecentrale danese Noah Markmann del Nordsjelland.

Il Sassuolo ha presentato un’offerta per l’attaccante scozzese Kieron Bowie del Verona; gli scaligeri chiederebbero come parziale contropartita la punta Samuele Mulattieri. Il Torino ha intensificato i contatti con la Fiorentina per il difensore ventunenne Pietro Comuzzo: i viola sono disposti a lasciarlo andare con la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Cagliari, infine, è impegnato nel rinnovo del contratto dell’attaccante Sebastiano Esposito, che chiede un adeguamento contrattuale.

Dettagli sulle operazioni principali: sia Santiago Castro che Artem Dovbyk sono attesi per le visite mediche nella giornata di martedì, a conferma della rapidità delle trattative tra Roma e Bologna.

Il trasferimento di Castro prevede anche una percentuale sulla futura rivendita, mentre Dovbyk arriva a Bologna con la formula del prestito e opzione di acquisto. Il Milan, invece, si prepara ad accogliere Sankhoun Diawara, che arriva dal Troyes per tre milioni di euro più una percentuale su una futura cessione, superando la concorrenza dei Glasgow Rangers. Il Monza ha già completato l’ingaggio di Gustavo Varela, mentre il Bologna si appresta a chiudere anche per il centrocampista Mikel Amondarain, in arrivo dall’Estudiantes per dieci milioni più bonus.