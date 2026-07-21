Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha ribadito con forza l'importanza di trasformare la memoria della tragedia dell'Heysel in una profonda occasione di riflessione collettiva e di crescita culturale. Intervenendo a Roma, in occasione dell'evento significativo intitolato '1985‑2026. Heysel, finalmente il giorno della memoria', il ministro Abodi ha evidenziato come questa data, ora formalmente riconosciuta, debba andare oltre la semplice commemorazione di una serata drammatica, per diventare un monito universale che unisca tutti gli appassionati di calcio, superando le divisioni legate alle singole squadre.

Nel suo intervento, il ministro ha espresso chiaramente la visione che anima questa iniziativa: “Una data per ricordare questo giorno mancava dal punto di vista formale, ma nella mente c'è sempre stata. Ora si tratta di riempirla di significati ulteriori perché se fosse solo il giorno nel quale celebrare la memoria di quella serata drammatica perderemo un elemento importante. Ossia farla diventare il giorno della riflessione nel quale non ci si divide solo perché è successo ai tifosi della Juventus. Dobbiamo fare in modo che tutti i drammi negli stadi, che riguardano i tifosi di tutte le maglie, siano un monito affinché non accada più”. Questa dichiarazione sottolinea l'urgenza di un impegno condiviso per la prevenzione e il rispetto.

La memoria come fondamento per la crescita culturale

Abodi ha posto un accento particolare sulla necessità impellente di promuovere una vera e propria “cultura della vita” all'interno degli stadi e nel mondo dello sport in generale. Ha sottolineato l'importanza di investire in infrastrutture sicure e di educare al rispetto, affinché gli impianti sportivi siano luoghi di aggregazione e non di pericolo. Il ministro ha ricordato l'impegno della Juventus nel garantire la sicurezza dei propri tifosi, aggiungendo una riflessione cruciale: “Mi auguro che questa giornata faccia accrescere la consapevolezza che chi non rispetta le regole esce dal gioco. Perché se ce la caviamo con qualche Daspo non comprendiamo che lo stadio è anche il luogo dove entrano bambini, un luogo dove si entra e si rispettano le regole del calcio”.

Un messaggio forte che mira a responsabilizzare ogni singolo individuo.

Il ministro ha inoltre evidenziato con preoccupazione come, ancora oggi, si manifestino episodi di mancanza di rispetto verso le vittime di tragedie storiche come quella di Superga e, appunto, dell'Heysel. Ha ribadito che l'impegno profuso in questa giornata deve essere interamente dedicato a una profonda e duratura crescita culturale, che coinvolga ogni aspetto del mondo sportivo e della società civile, per eradicare ogni forma di violenza e intolleranza.

L'evento istituzionale e il suo significato

L'iniziativa commemorativa si è svolta in una cornice istituzionale di grande rilievo, presso la prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma.

L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo politico e sportivo, tra cui il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, e gli ex giocatori Giorgio Chiellini e Sergio Brio. La presenza di tali personalità ha conferito all'appuntamento un'ulteriore risonanza, sottolineando il valore attribuito alla memoria e alla riflessione critica su quanto accaduto nel tragico 1985. L'evento si è inserito tra i principali appuntamenti istituzionali della giornata, evidenziando l'importanza attribuita al tema della sicurezza e del rispetto nello sport.

La giornata dedicata alla memoria della strage dell'Heysel si configura, dunque, come un'occasione fondamentale per riaffermare con decisione l'importanza imprescindibile del rispetto delle regole e della sicurezza negli stadi.

L'obiettivo primario è quello di scongiurare il ripetersi di tragedie simili in futuro, promuovendo un ambiente sportivo sano, inclusivo e rispettoso della vita umana, dove la passione per il calcio possa esprimersi liberamente e senza timore.