Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha ribadito con forza l'importanza di un sostegno unanime al futuro commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, chiunque esso sia. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a margine dell'evento '1985‑2026 Heysel, finalmente il giorno della memoria', tenutosi a Roma. In un periodo caratterizzato da intense speculazioni sulla panchina azzurra, che vedono circolare con insistenza anche il nome di Pep Guardiola, Abodi ha voluto sottolineare la necessità di unità e fiducia.

“Chiunque sarà dovremo essere vicini a lui e al progetto che elaborerà con Maldini, Leonardo e al presidente federale”, ha affermato il Ministro Abodi, evidenziando come la fase attuale sia quella cruciale della decisione.

Il Ministro ha espresso piena fiducia nella scelta che verrà operata, dichiarando: “Per me sarà sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile. La maglia azzurra si ama e non è il momento di discuterla”. Un appello chiaro, dunque, all'unità e alla piena fiducia nel percorso che condurrà alla nomina del nuovo selezionatore.

La ricerca del nuovo CT e la “short list”

Interrogato in merito alla “short list” di candidati, stilata da figure di spicco del calibro di Paolo Maldini, Leonardo e Giovanni Malagò, il Ministro Abodi ha riconosciuto che “c’è sempre qualcuno” che può suscitare maggiore convinzione o preferenza personale. Tuttavia, ha prontamente aggiunto che tale eventuale preferenza “passa in secondo piano perché è giusto che scelga chi deve scegliere”.

Questa posizione sottolinea il rispetto per le dinamiche interne e le competenze specifiche di chi è incaricato di prendere una decisione così cruciale per il futuro del calcio italiano.

La ricerca di una nuova guida tecnica per gli azzurri si inserisce in un più ampio contesto di rinnovamento e di attenzione strategica verso lo sviluppo e la valorizzazione del movimento calcistico nazionale. La scelta del prossimo CT è vista come un passaggio fondamentale per il rilancio e la definizione di una nuova identità e direzione per la squadra.

Guardiola, Maldini e Leonardo: un incontro decisivo

Nel fine settimana precedente, si è concretizzato un incontro di alto profilo a Barcellona tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola.

Questo vertice, durato l'intero weekend, ha rappresentato un tentativo concreto e significativo di valutare la disponibilità dell'attuale allenatore di fama internazionale a prendere le redini della Nazionale italiana. L'iniziativa trasforma l'ipotesi Guardiola da un semplice sogno a una reale e tangibile possibilità per la panchina azzurra, segnando un momento potenzialmente decisivo nella ricerca del nuovo selezionatore.

Risorse e sviluppo del calcio: il sostegno a Lega Pro e calcio femminile

Il Ministro Abodi ha anche illustrato le recenti decisioni in merito alla destinazione delle risorse economiche nel settore calcistico. È stato stabilito di assegnare lo 0,5% dei diritti audiovisivi sportivi, precedentemente destinati alla FIGC, alla Lega Pro.

L'obiettivo primario di questa misura è incentivare lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti, con una chiara prospettiva di crescita anche in ottica Nazionale.

Abodi ha spiegato che, pur essendoci state “diverse opzioni, come un decreto con delle risorse dedicate”, si è optato per “trovare uno strumento che consenta a tutte e due le finalità di avere una base strutturale”. Il Ministro ha infine rivolto un pensiero al futuro del calcio femminile, sia a livello professionistico che di base. “Poi proseguiremo perché riteniamo sia giusto che ci sia quel valore economico per il calcio femminile professionistico. E vorremmo aggiungere anche qualcosa per il calcio femminile di base”, ha concluso, delineando un impegno a lungo termine per il sostegno e la crescita di tutto il movimento calcistico italiano.