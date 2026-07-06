Zlatan Ibrahimovic interviene sul futuro e sull’eredità di Neymar dopo il flop del Brasile ai mondiali 2026. La selezione guidata da Carlo Ancelotti è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Norvegia per 2-1, risultato che ha scatenato critiche e riflessioni in patria e tra gli addetti ai lavori. Proprio il numero 10 brasiliano, autore del rigore che aveva riacceso le speranze nel recupero, ha poi annunciato l’addio alla Nazionale.

Il giudizio di Ibrahimovic sull’eredità di Neymar

Intervistato da Fox Sports, l’ex attaccante e dirigente del Milan ha tracciato un bilancio della carriera internazionale del brasiliano, sottolineandone qualità e rimpianti.

"Neymar sarà ricordato come un grande calciatore che ha fatto molto bene al Barcellona, al Psg e anche quando ha giocato in Brasile", ha detto Ibrahimovic. "Ma rimarrà sempre quella sensazione che avrebbe potuto dare di più. Che avrebbe potuto vincere un Pallone d'Oro".

"Un talento spettacolare"

Ibrahimovic ha poi ribadito l’ammirazione per le qualità tecniche dell’attaccante brasiliano, pur evidenziando il rammarico per un potenziale non del tutto espresso.

"In ogni caso, è un talento spettacolare e la sua abilità è semplicemente da pazzi", ha continuato. "Quindi è un giorno triste per il calcio brasiliano".