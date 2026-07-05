Il Brasile si prepara ad affrontare la Norvegia in una sfida cruciale per il proprio cammino ai Mondiali, con l'attenzione focalizzata sul possibile ritorno di Neymar tra i titolari. La nazionale verdeoro, reduce da una vittoria per 2-1 contro il Giappone, ha dovuto fare i conti con infortuni significativi che hanno costretto a rivedere le scelte di formazione. In particolare, le assenze di Lucas Paquetá, fermato da un infortunio alla coscia sinistra, e di Raphinha, ancora alle prese con un problema muscolare, hanno aperto scenari inediti per l'undici iniziale.

La situazione ha alimentato le speculazioni su un possibile impiego dal primo minuto per Neymar, che ha saltato le prime due gare della fase a gironi per infortunio. Il suo rientro in campo, seppur per un breve spezzone nella vittoria contro la Scozia, ha generato grande entusiasmo tra i tifosi brasiliani, segnando la sua prima apparizione internazionale dopo 980 giorni. In vista dell'incontro con la Norvegia, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha fugato ogni dubbio, confermando la piena disponibilità dell'attaccante: "Neymar è completamente guarito e può giocare tutta la partita se necessario". Ancelotti ha inoltre evidenziato come l'attaccante sia un punto di riferimento fondamentale, sia in campo che nello spogliatoio, grazie alla sua vasta esperienza e alla sua riconosciuta professionalità.

Le scelte tattiche di Ancelotti e il ruolo chiave di Neymar

Con l'assenza di Paquetá, si apre concretamente la possibilità di vedere Neymar schierato in una posizione più centrale, nel ruolo di trequartista. Questa collocazione potrebbe esaltare le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco. Ancelotti si trova ora di fronte a un importante bivio tattico: optare per un rafforzamento del centrocampo con un elemento più difensivo, come Fabinho o Danilo, oppure puntare su un assetto più offensivo, inserendo Neymar tra le linee. La decisione potrebbe essere influenzata dalla vulnerabilità difensiva della Norvegia, un aspetto che potrebbe spingere il tecnico a privilegiare una formazione più sbilanciata in avanti per massimizzare il potenziale offensivo.

Il commissario tecnico ha elogiato l'atteggiamento di Neymar durante il torneo, sottolineando il suo impegno nel recupero dall'infortunio e la sua capacità di agire da leader anche al di fuori del terreno di gioco. "La sua esperienza gli permette di controllare il ritmo della partita e il gruppo fa affidamento su di lui quando serve", ha dichiarato Ancelotti, aggiungendo che il desiderio di tornare protagonista è una caratteristica naturale per un calciatore del suo calibro.

Prospettive per il Brasile: la sfida con la Norvegia

La partita contro la Norvegia si configura come un banco di prova significativo per il Brasile, che, pur dovendo gestire alcune assenze, può contare sul rientro di un giocatore determinante come Neymar.

L'attaccante, già autore di otto gol in carriera ai Mondiali, potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni della Seleção. La squadra di Ståle Solbakken è nota per la sua forza offensiva, ma ha mostrato fragilità nella fase difensiva. Questo aspetto potrebbe essere sfruttato dal Brasile, che potrebbe schierare un attacco più numeroso e qualitativo per capitalizzare le debolezze avversarie.

Neymar, dopo aver disputato finora solo una breve apparizione da subentrato contro la Scozia, è ora pronto a guidare la squadra dal primo minuto. La sua presenza nell'undici iniziale rappresenterebbe un segnale importante sia per il gruppo che per i tifosi, che attendono con impazienza di rivedere il fuoriclasse brasiliano protagonista in una fase così decisiva del torneo.