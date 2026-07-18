Il Cagliari Calcio ha ufficialmente interrotto le trattative per il ritorno di Andrea Belotti. L'attaccante, infatti, non ha superato completamente le visite mediche, portando il club rossoblù a comunicare la decisione in data 18 luglio 2026. Si conclude così, prima ancora di iniziare, la seconda esperienza del “Gallo” con la maglia sarda. Il Cagliari ha voluto salutare Belotti attraverso i propri canali social, esprimendo gratitudine per il contributo offerto e augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera.

La storia tra Belotti e il Cagliari aveva ripreso vita la scorsa estate, quando il giocatore era approdato in Sardegna dal Como, in chiusura di mercato.

Dopo un promettente avvio di campionato, l'attaccante aveva purtroppo subito un grave infortunio al ginocchio durante una partita contro l'Inter, con una diagnosi di lesione al legamento crociato. Superato l'iter riabilitativo e rientrato in campo nelle ultime gare della stagione, il contratto di Belotti era scaduto il 30 giugno. Nonostante ciò, il club aveva manifestato una chiara intenzione di confermare il giocatore, raggiungendo persino un accordo economico che era stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi al suo arrivo in aeroporto, pronti a festeggiare il suo ritorno.

L'esito delle visite mediche e la decisione del club

Le visite mediche di rito, tuttavia, non hanno fornito le rassicurazioni attese allo staff sanitario del Cagliari.

Sono emersi dubbi significativi sulle condizioni del ginocchio sinistro dell'attaccante, che hanno spinto la società a una riflessione approfondita. Il direttore sportivo Pietro Accardi ha chiarito la posizione del club: “Belotti si è fatto apprezzare molto dal punto di vista umano, ma è stato sfortunato dal punto di vista tecnico. La volontà era quella di ripartire da lui [...] ma purtroppo dopo visite approfondite i tempi si sono del tutto allungati e abbiamo pensato che non fosse opportuno continuare. A malincuore, perché teniamo al ragazzo, abbiamo fatto questa scelta per il bene del Cagliari. È un ragazzo maturo e ha capito il motivo della decisione.”

Di conseguenza, la società ha optato per non procedere con il tesseramento di Andrea Belotti, separando definitivamente le strade con l'attaccante che, dunque, non farà parte della rosa rossoblù per la prossima stagione.

Il processo di tesseramento nel Cagliari Calcio

Il Cagliari Calcio, società fondata nel 1920 e principale squadra calcistica della Sardegna, milita nella massima serie del campionato italiano. Come tutte le società professionistiche, il club sottopone i propri atleti a visite mediche approfondite prima di ogni tesseramento. Questo processo è fondamentale per valutare l’idoneità fisica dei calciatori e prevenire potenziali rischi legati a infortuni pregressi. La valutazione medica rappresenta un passaggio obbligato e vincolante per la definizione dei contratti sportivi.

Nel caso specifico di Andrea Belotti, la mancata idoneità emersa dagli accertamenti ha portato la società a interrompere la trattativa. Questa decisione sottolinea l'importanza attribuita dal Cagliari all'integrità fisica degli atleti, considerata un requisito imprescindibile per affrontare al meglio la stagione sportiva.