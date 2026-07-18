Il Cagliari ha ufficializzato la decisione di non tesserare Andrea Belotti per la prossima stagione. L’attaccante, infatti, non ha superato completamente le visite mediche, con lo staff rossoblù che ha espresso dubbi sulle condizioni del suo ginocchio sinistro. Questa scelta, comunicata dal club attraverso i propri canali social, segna il secondo addio di Belotti alla squadra sarda, dopo il suo arrivo dal Como nella scorsa estate e un percorso travagliato.

La storia recente di Belotti al Cagliari è stata segnata da alti e bassi. Dopo un buon avvio di campionato nella stagione precedente, un grave infortunio al legamento crociato, rimediato in una partita contro l’Inter, lo ha costretto a saltare ben 26 partite.

Nonostante un lungo periodo di riabilitazione e il suo ritorno in campo nelle ultime gare stagionali, le condizioni fisiche del giocatore non hanno convinto appieno lo staff medico. Sebbene il contratto fosse scaduto il 30 giugno e la società avesse manifestato l'intenzione di riportare il "Gallo" in Sardegna, trovando anche un nuovo accordo economico e ricevendo un'accoglienza calorosa dai tifosi in aeroporto, le successive visite mediche non hanno dato l'esito sperato.

Le ragioni della decisione e le dichiarazioni del Direttore Sportivo

Le serie perplessità dello staff medico del Cagliari si sono concentrate in particolare sul ginocchio sinistro di Belotti, già precedentemente sottoposto a intervento per la ricostruzione del legamento crociato.

Il direttore sportivo Pietro Accardi ha commentato la situazione: “Volevamo ripartire da lui, ma abbiamo scelto per il bene del club”. Accardi ha spiegato che, pur essendoci la volontà di concedere una nuova opportunità all'attaccante, le visite approfondite hanno evidenziato un allungamento dei tempi di recupero. “A malincuore, perché teniamo al ragazzo, abbiamo fatto questa scelta per il bene del Cagliari. È un ragazzo maturo e ha capito il motivo della decisione”, ha aggiunto il dirigente.

Con la definitiva separazione da Andrea Belotti, che non giocherà in Sardegna nella prossima stagione, il Cagliari è ora alla ricerca di altre opzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo, valutando attentamente il mercato per individuare il profilo più adatto.