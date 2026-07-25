Antonio Vergara ha rinnovato il suo contratto con il Napoli, prolungando il legame con la società partenopea fino al 30 giugno 2031. L'accordo è stato formalizzato durante il ritiro di Dimaro-Folgarida, dove l'attaccante di Frattaminore ha apposto la firma sul nuovo contratto che prevede anche un'opzione per un ulteriore prolungamento da parte del club azzurro.

Vergara, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha compiuto un percorso significativo che lo ha portato fino alla prima squadra. Il suo esordio tra i professionisti è avvenuto il 23 agosto dello scorso anno nella partita di Serie A contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Da quel momento, il giovane attaccante ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella rosa azzurra, mettendo in mostra le sue qualità tecniche e la capacità di incidere nei momenti decisivi.

Un percorso in crescita tra gol e assist

Nel corso della stagione appena conclusa, Vergara ha collezionato 19 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Napoli, realizzando tre gol e fornendo quattro assist ai compagni. Il primo gol in Champions League è arrivato il 28 gennaio nella sfida contro il Chelsea, mentre tre giorni più tardi ha segnato anche il suo primo gol in campionato, risultato decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Questi risultati testimoniano la crescita costante del calciatore e la fiducia riposta in lui dalla società.

Il club azzurro ha sottolineato come il percorso di Vergara, dalla trafila nelle giovanili fino ai primi gol in prima squadra, rappresenti un esempio di valorizzazione del vivaio. La scelta di prolungare il contratto fino al 2031 conferma la volontà del Napoli di puntare su giovani talenti cresciuti internamente, investendo sulla loro crescita e continuità.

Il contributo alla Supercoppa Italiana

Oltre ai numeri personali, Vergara ha contribuito anche alla conquista della Supercoppa Italiana da parte del Napoli, aggiungendo un ulteriore tassello al suo percorso di crescita. Il comunicato del club ha voluto evidenziare l'importanza del suo apporto alla squadra e la soddisfazione per il rinnovo di un giocatore che rappresenta il futuro della società partenopea.

Il rinnovo di Antonio Vergara si inserisce in una strategia più ampia del Napoli, volta a consolidare il gruppo e a valorizzare i giovani talenti provenienti dal vivaio, elemento centrale per la competitività e la sostenibilità del club nei prossimi anni.