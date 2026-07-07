L'Argentina ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2026, protagonista di una rimonta spettacolare contro l'Egitto. La sfida, disputata ad Atlanta, ha visto Lionel Messi ergersi a figura centrale, guidando l'Albiceleste a un'indimenticabile vittoria per 3-2 dopo essere stata in svantaggio di due reti. Un successo che proietta la nazionale sudamericana tra le migliori otto del torneo.

La partita ha preso una piega inaspettata fin dalle prime battute, con l'Egitto che si è portato in vantaggio al 14' grazie a un colpo di testa di Yasser Ibrahim.

Il primo tempo si è rivelato particolarmente ostico per l'Argentina, culminato al 21' con un rigore fallito da Messi. La situazione si è ulteriormente complicata al 66', quando Mostafa Zico ha raddoppiato per la nazionale africana, finalizzando una rapida ripartenza orchestrata da Salah e Hassan. L'Albiceleste, tuttavia, ha saputo trovare la forza di reagire nella seconda metà dell'incontro, mostrando grande carattere e determinazione.

Messi guida la rimonta decisiva

La scintilla della riscossa argentina si è accesa al 78' con il gol di Cristian Romero, servito da un assist preciso di Messi, che ha riaperto le speranze. Il capitano si è poi caricato la squadra sulle spalle, firmando il gol del momentaneo 2-2 all'83' e alimentando la convinzione di una rimonta che, fino a pochi minuti prima, sembrava impossibile.

L'apoteosi è arrivata in pieno recupero, quando Enzo Fernández ha completato l'opera con la rete decisiva, facendo esplodere di gioia la panchina e i numerosi tifosi argentini presenti. Al fischio finale, l'emozione ha travolto Messi, che non ha trattenuto le lacrime, lasciandosi andare a un pianto liberatorio al centro del campo, subito circondato dall'abbraccio commosso dei suoi compagni di squadra, in un momento di pura catarsi.

La reazione e il prossimo avversario

La prestazione dell'Argentina è stata caratterizzata da una crescita costante nel corso della gara. Nonostante i tentativi pericolosi di Mac Allister e Julián Álvarez siano stati fermati dal portiere egiziano Shobeir in precedenza, la squadra ha saputo perseverare.

La rimonta, completata negli ultimi istanti di gioco, ha permesso all'Albiceleste di guadagnare il pass per i quarti di finale, dove ora attende di conoscere la sua prossima avversaria, che sarà la vincente tra Svizzera e Colombia. L'emozione di Messi, visibilmente provato dopo la battaglia sul campo, ha simboleggiato la determinazione e la passione che hanno spinto l'intera squadra verso una vittoria sofferta ma pienamente meritata, consolidando il suo ruolo di leader indiscusso.