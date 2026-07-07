Federico Gatti si conferma uno dei difensori più richiesti di questa sessione di mercato. Il centrale della Juventus sarebbe finito nel mirino di diversi club di Serie A, con il Napoli in prima fila ma non senza concorrenza. Intanto, in casa Inter continua un'estate complicata sul fronte delle trattative e a fotografare il momento dei nerazzurri è stato il giornalista Giancarlo Padovan, che ha analizzato le difficoltà della dirigenza interista sulle colonne de Il Messaggero.

Gatti piace a tutti: Napoli avanti, ma Roma e Atalanta restano alla finestra

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, attorno al nome di Federico Gatti si starebbe creando un vero e proprio traffico di pretendenti. Il club maggiormente interessato resterebbe il Napoli, dove Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna continuerebbero a spingere per portare il difensore piemontese in azzurro. L'ex Frosinone rappresenterebbe infatti uno dei profili ritenuti più affidabili per rinforzare la retroguardia partenopea in vista della prossima stagione.

La concorrenza, però, non manca. La Roma avrebbe chiesto informazioni nelle scorse settimane per capire i margini di un'eventuale operazione, mentre anche l'Atalanta si sarebbe recentemente mossa con un sondaggio esplorativo.

Al momento la Juventus non avrebbe ancora aperto a una cessione, ma davanti a un'offerta ritenuta congrua il futuro del difensore potrebbe cambiare rapidamente, alimentando un vero e proprio derby di mercato tra alcune delle principali protagoniste della Serie A.

Padovan duro sull'Inter: "Non ne azzeccano una", Chalobah rischia di sfumare

Nel frattempo, il mercato dell'Inter continua a vivere una fase di stallo. A sottolinearlo è stato il giornalista Giancarlo Padovan, che sulle pagine de Il Messaggero ha analizzato le recenti difficoltà incontrate dalla dirigenza nerazzurra. "L'Inter non si è ancora ripresa dal caso Palestra, sfuggito quando tutto sembrava fatto", ha scritto il cronista, facendo riferimento a una delle operazioni saltate nelle scorse settimane.

Padovan ha poi rincarato la dose soffermandosi sulla trattativa per Trevor Chalobah: "I nerazzurri vogliono il difensore Chalobah del Chelsea, il Como anticipa tutti facendo un'offerta di venticinque milioni al club inglese, mentre la concorrenza cerca la scorciatoia dell'accordo con il giocatore. Insomma non ne azzeccano una". Un giudizio particolarmente severo che fotografa il momento delicato dell'Inter sul mercato, con diversi obiettivi finiti nel mirino della concorrenza e trattative che, almeno finora, non hanno prodotto i risultati sperati.