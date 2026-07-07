Una serata difficile e ricca di rammarico ha visto protagonista Lionel Messi nella cruciale sfida tra Argentina ed Egitto, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. L'incontro, atteso con grande fervore dai tifosi di entrambe le nazionali, è stato profondamente segnato da due episodi chiave che hanno avuto come sfortunato protagonista il capitano dell'Albiceleste: un calcio di rigore sbagliato nel corso del primo tempo e una successiva punizione che si è infranta sul palo, negando la gioia del gol e influendo sull'andamento della partita.

Il momento più significativo si è verificato al 20' minuto del primo tempo. A seguito di una brillante incursione in area di rigore da parte di Nicolás Tagliafico, che è stato atterrato da Hassan, l'arbitro ha prontamente indicato il dischetto. Nonostante le proteste veementi e animate della panchina egiziana, che ha quasi invaso il campo, il direttore di gara è rimasto fermo nella sua decisione, la quale è stata successivamente confermata anche dall'intervento del Var. Sul dischetto si è presentato Messi, che, con la sua consueta tecnica, ha scelto di calciare con il sinistro incrociando il tiro, proprio come già accaduto in una precedente occasione contro l'Austria. Tuttavia, il portiere egiziano Mostafa Shobeir ha dimostrato grande reattività, intuendo la traiettoria e riuscendo a deviare il pallone, che in realtà non era stato angolato con la precisione abituale del fuoriclasse argentino.

L'episodio ha scatenato l'esultanza dell'Egitto e ha rappresentato un duro colpo per l'Argentina, con Messi che ha così fallito il suo secondo rigore consecutivo in questa edizione del Mondiale, un dato che aggiunge pressione sul giocatore.

Messi, dal dischetto al palo: una serata amara per l'Argentina

La sfortuna ha continuato a perseguitare il fuoriclasse argentino anche pochi minuti dopo l'errore dagli undici metri. Al 39' minuto, Messi ha avuto un'altra occasione per riscattarsi e provare a sbloccare il risultato, calciando una punizione dalla trequarti. Il suo tiro, potente e ben indirizzato, è riuscito a superare la barriera difensiva, ma si è infranto con violenza sul palo, negandogli ancora una volta la gioia del gol e lasciando l'Argentina a bocca asciutta.

Questi due episodi ravvicinati hanno inevitabilmente aumentato la pressione sulla squadra sudamericana e, in particolare, sul suo leader indiscusso, che ha vissuto una serata complicata sotto porta, non riuscendo a concretizzare le opportunità create.

Il rendimento di Messi: capocannoniere dei Mondiali 2026 nonostante gli errori

Nonostante i due errori cruciali dal dischetto, Lionel Messi si conferma, in termini di numeri, uno dei protagonisti assoluti e più prolifici di questi Mondiali 2026. Con ben sette reti realizzate fino a questo momento della competizione, il capitano argentino detiene il titolo di miglior marcatore del torneo, a pari merito con l'attaccante Kylian Mbappé. Le sue prestazioni complessive sul campo rimangono indubbiamente di alto livello, ma i recenti e inattesi errori dagli undici metri rappresentano un elemento di discussione e di pressione significativo in vista dei prossimi impegni cruciali dell'Argentina, che punta a proseguire il suo cammino nel Mondiale.