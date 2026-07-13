L'Atalanta è ormai a un passo dal concludere l'operazione di mercato che porterà a Bergamo Kerim Alajbegovic, talentuoso attaccante esterno del Bayer Leverkusen. Il giovane calciatore, reduce da un'ottima performance ai recenti Mondiali con la maglia della Bosnia ed Erzegovina, ha espresso la sua preferenza per il club orobico, che ha così superato la forte concorrenza di squadre del calibro di Milan, Roma e Napoli. Alajbegovic festeggerà il suo diciannovesimo compleanno il prossimo 21 settembre.

Nato a Colonia, dove ha iniziato il suo percorso calcistico, Alajbegovic si è trasferito al Bayer Leverkusen all'età di quattordici anni per proseguire la sua crescita.

La sua prima esperienza da professionista lo ha visto protagonista in Austria, tra le fila del RB Salisburgo, un'opportunità che ha contribuito a metterlo in evidenza nel panorama del calcio europeo.

L'accordo e le ragioni della scelta

L'intesa economica tra l'Atalanta e il Bayer Leverkusen si attesta su una cifra vicina ai venticinque milioni di euro, a cui si aggiungeranno dei bonus legati al rendimento. Diversi fattori hanno giocato un ruolo determinante per la buona riuscita della trattativa e per la scelta del giocatore. Tra questi, la presenza nel roster nerazzurro del connazionale Sead Kolasinac ha rappresentato un elemento di forte richiamo. Inoltre, gli ottimi rapporti tra i due club, già consolidati dal prestito di due stagioni fa e dall'acquisto definitivo, la scorsa estate, del difensore ivoriano Odilon Kossounou, hanno facilitato l'operazione.

Questi elementi combinati hanno reso la destinazione bergamasca la preferita per Alajbegovic, nonostante la complessità dell'operazione data l'ampia platea di club interessati.

La carriera e l'esperienza mondiale

Kerim Alajbegovic ha vissuto una stagione particolarmente significativa, culminata con la sua prima partecipazione ai Mondiali con la Bosnia ed Erzegovina. Durante la competizione, il giovane attaccante ha disputato tutte e quattro le partite della sua Nazionale, che è stata eliminata ai sedicesimi di finale dopo aver brillantemente superato l'Italia nei playoff di qualificazione. Alajbegovic è partito titolare in tre occasioni e ha siglato una rete contro il Qatar, dimostrando le sue qualità offensive e la capacità di incidere anche in un contesto internazionale di alto livello.

L'arrivo di Alajbegovic rappresenta per l'Atalanta un investimento strategico su uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo della squadra e di proseguire nel percorso di crescita e affermazione a livello nazionale e internazionale.