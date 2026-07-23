L'Atalanta si prepara al suo terzo impegno precampionato, affrontando l'Arezzo, formazione neopromossa in Serie B e guidata da Cristian Bucchi. L'incontro amichevole è fissato per domenica 26 luglio alle ore 20 e si svolgerà sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, la sede del club bergamasco e del ritiro estivo della squadra allenata da Maurizio Sarri.

Questa sfida giunge dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dai nerazzurri nell'amichevole contro il Mantova. Come già avvenuto per le precedenti uscite, anche la partita contro l'Arezzo si disputerà a porte chiuse per ragioni logistiche e organizzative.

Tuttavia, i tifosi potranno seguire l'evento in diretta streaming attraverso il canale YouTube ufficiale dell'Atalanta, garantendo così la visibilità dell'incontro.

L'Arezzo, dal canto suo, arriva a Zingonia forte di una recente vittoria per 3-1 contro il Napoli a Dimaro. La squadra toscana è attualmente in ritiro a Rovetta, in Valseriana, e ha in programma un'ulteriore amichevole contro l'AlbinoLeffe mercoledì 29 luglio alle 17:30 a Clusone, prima di concentrarsi sul prossimo campionato di Serie B.

Il percorso di preparazione e il calendario delle amichevoli

La squadra bergamasca ha già sostenuto due test match in questa fase di preparazione estiva. La prima uscita stagionale si è tenuta sabato scorso a Clusone, dove l'Atalanta ha superato l'Under 23 con il risultato di 2-1.

Il secondo impegno, come menzionato, si è concluso con un pareggio contro il Mantova, evidenziando i primi progressi e le aree su cui lavorare per il tecnico Sarri.

La preparazione prosegue intensamente a Zingonia, dove le condizioni climatiche, caratterizzate da un caldo persistente, stanno influenzando l'organizzazione degli allenamenti. Le sedute sono programmate in tarda mattinata e nel pomeriggio, con l'obiettivo di gestire al meglio i carichi di lavoro e favorire il recupero fisico dei giocatori in vista degli impegni ufficiali.

Situazione della rosa e prossimi impegni internazionali

Al momento, la rosa dell'Atalanta non è ancora al completo. Mancano all'appello cinque nazionali, reduci dagli impegni nei recenti Mondiali americani, il cui rientro è atteso nelle prossime settimane.

Tra gli assenti figura anche Isak Hien, che sta seguendo un percorso di riabilitazione dopo una lesione al tendine del semimembranoso sinistro, un infortunio che richiede cautela e tempi di recupero specifici.

Sono invece già rientrati e a disposizione del tecnico Odilon Kossounou e Marten de Roon. Quest'ultimo è stato notato a bordocampo durante l'ultima amichevole, seppur in borghese, a testimonianza del suo riavvicinamento alla squadra. L'attesa è ora per il rientro di Kamaldeen, Kolasinac, Pasalić, Ederson e De Ketelaere, elementi fondamentali per completare l'organico.

Dopo l'amichevole con l'Arezzo, il calendario estivo dell'Atalanta prevede tre importanti incontri internazionali che serviranno a testare la squadra contro avversari di alto livello: domenica 2 agosto la sfida sarà a Rotterdam contro il Feyenoord, sabato 8 agosto i bergamaschi affronteranno lo Schalke 04 a Gelsenkirchen e, infine, venerdì 14 agosto si terrà a Bergamo il prestigioso Trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao.

L'orario della partita con l'Arezzo, fissato per le 20, resta confermato salvo eventuali rettifiche dell'ultimo momento, mentre il lavoro dello staff tecnico si concentra sulla gestione dei carichi e sul recupero dei giocatori in vista della nuova stagione agonistica.