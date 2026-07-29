Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto della sessione estiva di calciomercato, annunciando l’arrivo a titolo definitivo di Mikel Amondarain. Il centrocampista argentino, ventuno anni, proviene dall’Estudiantes de La Plata e si lega al club rossoblù con un contratto fino al 30 giugno 2030, con opzione di estensione per un’ulteriore stagione da parte della società.

Il trasferimento di Amondarain è stato definito sulla base di circa 9,5 milioni di euro, più 2 milioni di bonus. Il club ha comunicato: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mikel Amondarain”.

Amondarain: il diciassettesimo argentino rossoblù

Con l’arrivo di Mikel Amondarain, il Bologna accoglie il diciassettesimo calciatore argentino nella sua storia. Il giovane centrocampista si presenta dopo aver conquistato il Torneo di Clausura argentino con l’Estudiantes nell’ultima stagione, affermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano. Il suo acquisto segue quello di Alhassane, primo rinforzo estivo del club, e rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della rosa per la prossima stagione di Serie A.

L'ultima partita e i dettagli dell'operazione

Prima del suo trasferimento in Italia, Amondarain ha disputato novanta minuti da titolare con l’Estudiantes nel Torneo Clausura contro l’Independiente.

Durante la partita, ha toccato quarantacinque palloni e recuperato sette volte la sfera, nonostante la sconfitta per due a zero. La sua presenza in campo non ha rappresentato un ostacolo per la trattativa, già definita nei dettagli tra le parti. L’accordo prevede una base di nove milioni di euro, due milioni di bonus e il dieci per cento sulla futura plusvalenza. Il Bologna aveva acconsentito alla richiesta dell’Estudiantes di far giocare il centrocampista nell’ultima gara, pur preferendo evitare rischi a poche ore dalla chiusura dell’operazione. Fortunatamente, il trasferimento si è concluso senza intoppi, con Amondarain pronto a iniziare la sua avventura in Serie A.