La Juventus è costretta a cambiare strategia per la porta dopo il mancato assalto a Mile Svilar. La Roma ha infatti respinto l'offerta da 40 milioni di euro presentata dai bianconeri e, almeno per il momento, il club torinese non sembra intenzionato a rilanciare.

In casa Napoli resta da chiarire il futuro di Romelu Lukaku, ma la dirigenza si sta già muovendo per individuare i possibili rinforzi in attacco. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Ricardo Pepi, centravanti statunitense di proprietà del PSV Eindhoven.

Intanto Petar Sučić continua a confermarsi uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale.

Dopo una stagione positiva con l’Inter, il centrocampista croato sta brillando anche al Mondiale, attirando l’attenzione di diversi club di Premier League grazie a prestazioni convincenti e a una crescita costante.

La Juventus punta Carnesecchi, l'alternativa è il "Dibu" Martinez

Archiviata la pista che porta all'estremo difensore giallorosso, la dirigenza juventina ha riattivato i contatti per altri profili. Tra le opzioni più concrete resta Guglielmo Vicario, reduce dall'esperienza al Tottenham. Il portiere italiano, 29 anni, rappresenta una soluzione ritenuta affidabile e il club inglese potrebbe lasciarlo partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

In lista figura anche Emiliano "Dibu" Martínez, anche se la sua età sembra convincere meno rispetto a quella di Vicario.

Nelle ultime ore, inoltre, è emerso un nuovo candidato: Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta piace molto alla dirigenza bianconera, che avrebbe già raccolto le prime informazioni sul suo conto. L'operazione, però, si preannuncia complicata, visto che il club bergamasco non vorrebbe privarsi di un altro elemento chiave dopo le numerose cessioni già effettuate in questa finestra di mercato.

Napoli: offerta di 30 milioni di euro per Pepi

Secondo quanto riferito da Radio Marte, il classe 2003 rappresenterebbe una delle priorità del club azzurro per rafforzare il reparto offensivo. Attualmente impegnato con la nazionale degli Stati Uniti al Mondiale, Pepi viene considerato un profilo ideale per il progetto del Napoli.

L'eventuale affondo, però, dipenderà dalle uscite. Se il club dovesse riuscire a cedere sia Lukaku sia Lorenzo Lucca, sarebbe pronto a presentare al PSV un'offerta da circa 30 milioni di euro per cercare di portare il bomber americano all'ombra del Vesuvio.

L'Inter non vuole vendere Sucic: Chivu lo vuole come pilastro del suo centrocampo

Come riportato dal Corriere dello Sport, le qualità tecniche del classe 2002 non sono mai state in discussione, ma ora stanno emergendo con ancora maggiore evidenza anche sul palcoscenico mondiale. La rete segnata contro il Ghana, decisiva per sbloccare la gara, ha ulteriormente acceso i riflettori su di lui, alimentando l’interesse di alcune squadre inglesi.

Nonostante le sirene dall’estero, l’Inter ha le idee chiare: Sučić è considerato un elemento centrale del progetto futuro. Il club nerazzurro non ha intenzione di privarsene e punta a renderlo sempre più protagonista. Il nuovo tecnico Cristian Chivu sarebbe pronto a concedergli maggiore spazio nella prossima stagione, anche come alternativa a Hakan Calhanoglu, così da gestire meglio le energie del centrocampista turco.

Intanto, al Mondiale, il commissario tecnico Zlatko Dalić lo ha già schierato titolare in più occasioni e potrebbe affidargli un ruolo importante anche nella sfida dei sedicesimi contro il Portogallo. Al termine della competizione, Sučić tornerà poi a disposizione dell’Inter per iniziare una nuova stagione con un ruolo ancora più rilevante nel progetto nerazzurro.