Il calciomercato continua a regalare novità in tutte le categorie, con diversi club impegnati a rinforzare le proprie rose in vista della nuova stagione. Tra le operazioni ormai definite spicca quella della Scafatese, pronta ad accogliere Mattia Proia. Il centrocampista, reduce dall'esperienza con la Casertana, firmerà un contratto biennale e rappresenterà uno dei principali innesti per la formazione campana.

In Serie C è ufficiale anche il passaggio di Filippo Rinaldi al Catania. Il portiere classe 2002 arriva dal Parma con la formula del prestito dopo aver completato il proprio percorso nel settore giovanile emiliano e aver esordito in Serie A contro il Napoli.

Nella scorsa stagione aveva difeso i pali della Feralpisalò, mettendosi in evidenza con numerose prestazioni convincenti e confermando il proprio valore tra i professionisti.

Bari, secondo acquisto in poche ore

Il Bari è particolarmente attivo in queste ore. Dopo il colpo Karlo Butic dalla Casertana, dal valore di circa 300.000 euro, cifra decisamente importante per la categoria, il club biancorosso ha annunciato anche l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Lukas Grgic. Il calciatore è già al lavoro con la squadra nel ritiro di Roccaraso e rappresenta un rinforzo importante per la mediana biancorossa. Sul fronte uscite, invece, continua a far parlare di sé Mehdi Dorval, seguito da club di Ligue 1 ed Eredivisie, con il Bari che valuta il cartellino oltre il milione di euro.

Casarano ambizioso: ecco Zanellato

Colpo d'esperienza per il Casarano, vicino alla definizione dell'arrivo di Niccolò Zanellato. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio del Milan e reduce dalle stagioni disputate con il Lecco, è pronto a legarsi al club con un contratto di due anni.

Si muove anche il Cosenza, che ha ufficializzato l'ingaggio del giovane Almaviva. Il talento romano, cresciuto nella Roma, ha collezionato diverse convocazioni con la prima squadra e in passato è stato uno dei prospetti più apprezzati del settore giovanile giallorosso.

Infine, la Pergolettese ha ufficializzato l'arrivo del difensore Tommaso Silvestri, aggiungendo esperienza e affidabilità al reparto arretrato in vista del prossimo campionato.