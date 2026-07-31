Nel calcio basta spesso una prestazione per cambiare prospettive e strategie di mercato. Un gol, una prova convincente o una dichiarazione possono infatti modificare valutazioni che fino a pochi giorni prima sembravano ormai definitive. È quanto potrebbe accadere alla Juventus con Douglas Luiz, protagonista nell'amichevole contro il Nizza e deciso a rilanciarsi in bianconero. Nel frattempo Inter e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per Daniel Munoz, mentre il Napoli continua a guardare al mercato spagnolo, dove l'operazione Yeremay potrebbe intrecciarsi con il futuro di Rafa Marin.

Douglas Luiz rilancia la sua candidatura: "Sono tornato per restare"

Fino a pochi giorni fa il nome di Douglas Luiz figurava tra quelli maggiormente indicati per lasciare la Juventus durante questa sessione di mercato. Il centrocampista brasiliano era stato accostato con insistenza a un ritorno in Premier League e la sua eventuale cessione veniva considerata una delle possibili chiavi per finanziare nuovi acquisti.

L'amichevole disputata contro il Nizza, però, potrebbe aver cambiato almeno in parte lo scenario. L'ex Aston Villa è stato tra i migliori in campo, impreziosendo la propria prestazione con un preciso sinistro che ha riportato alla memoria le qualità tecniche mostrate in Inghilterra.

Al termine della gara, inoltre, il brasiliano ha lanciato un messaggio inequivocabile ai cronisti presenti in mixed zone: "Sono tornato qui alla Juventus per rimanere. È la mia priorità." Parole che, unite alla prestazione offerta, potrebbero spingere la dirigenza della Continassa a riflettere con maggiore attenzione sul suo futuro. Se fino a poco tempo fa l'addio sembrava l'ipotesi più probabile, oggi i dubbi sulla sua cessione potrebbero essere persino aumentati.

Derby per Munoz, il Napoli studia l'asse con il Deportivo

Nel frattempo, secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur su X, Inter e Milan potrebbero dare vita a un nuovo derby di mercato per Daniel Munoz. Il laterale del Crystal Palace piace per la sua straordinaria duttilità tattica: oltre a ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia, il colombiano è in grado di giocare da difensore e, all'occorrenza, anche da mezzala.

Una versatilità che avrebbe spinto il club inglese a fissare una valutazione intorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta coerente con il valore del giocatore nonostante i suoi 30 anni.

Sul fronte Napoli, invece, resta vivo l'interesse per Yeremay, talentuoso esterno offensivo del Deportivo La Coruna, abile nell'accentrarsi e creare superiorità numerica. L'operazione potrebbe intrecciarsi con il futuro di Rafa Marin, difensore spagnolo che continua a essere in bilico tra permanenza e cessione. Proprio il Deportivo avrebbe infatti messo gli occhi sul centrale azzurro, aprendo così alla possibilità di un doppio affare tra i due club che potrebbe facilitare le rispettive strategie di mercato nelle prossime settimane.