Il nome di Franco Mastantuono torna nei radar della Juventus. Il giovane talento argentino, classe 2007 e oggi di proprietà del Real Madrid, rappresenta una possibile occasione di mercato per il futuro. Il suo profilo è stato infatti proposto anche al club bianconero, che da tempo valuta un rinforzo di qualità sulla trequarti.

Mastantuono, in grado di giocare sia da trequartista sia da esterno destro offensivo, potrebbe essere il giocatore capace di aggiungere fantasia e imprevedibilità alla squadra. La Juventus cerca infatti un elemento in grado di garantire maggiore creatività negli ultimi metri, soprattutto per colmare due lacune evidenziate negli ultimi anni: la mancanza dell'ultimo passaggio decisivo e una produzione offensiva più elevata.

Mentre la dirigenza continua a lavorare sul mercato tra acquisti e cessioni, l'Inter porta avanti anche il capitolo rinnovi. Il club nerazzurro è infatti vicino a raggiungere l'intesa per il prolungamento di Yann Bisseck, che si prepara a firmare un nuovo contratto fino al 2031, estendendo così l'attuale accordo in scadenza nel 2029. Passi avanti importanti anche per Carlos Augusto, destinato a legarsi all'Inter fino al 2030, con un anno in più rispetto alla precedente scadenza fissata nel 2028.

Juventus, occhi su Mastantuono: il talento del Real Madrid può essere il nuovo numero 10 bianconero

Prima del trasferimento al Real Madrid, Mastantuono si era messo in mostra con la maglia del River Plate, dimostrando grandi qualità tecniche e una notevole capacità nel calciare il pallone.

I numeri non sono ancora quelli di un campione affermato, ma il suo impatto è stato comunque importante: nell'Apertura ha realizzato 3 gol e fornito 3 assist in 10 presenze, mentre nell'ultima stagione in Liga ha trovato una sola rete.

A far parlare di lui, però, sono soprattutto le sue giocate, la personalità e un talento che ha conquistato sia gli addetti ai lavori sia i tifosi sui social. Dopo il passaggio al Real Madrid, la sua popolarità è cresciuta rapidamente, con il numero dei follower arrivato a circa 3,5 milioni. Un dato che testimonia quanto il classe 2007 sia già diventato uno dei giovani più seguiti del panorama internazionale.

La Juventus osserva quindi con attenzione la situazione: Mastantuono potrebbe rappresentare quel profilo creativo e di qualità che manca alla rosa bianconera, anche se al momento si tratta ancora di un'idea da monitorare più che di una trattativa concreta.

Inter, doppio rinnovo in arrivo: Bisseck e Carlos Augusto pronti a prolungare fino al 2031 e 2030

Arrivato a Milano nell'estate del 2023, Bisseck è diventato una delle sorprese più positive dell'ultima stagione. Il difensore tedesco è riuscito a conquistare spazio e fiducia, soprattutto nella seconda parte dell'annata, fino a diventare un titolare importante nello scacchiere nerazzurro. Nel corso della stagione ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo 3 assist, dimostrando anche grande continuità dal punto di vista fisico: gli unici stop sono arrivati per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare tre gare. Dal ritiro di Donaueschingen, il centrale ha ribadito la sua ambizione, sottolineando la volontà della squadra di lottare ancora per lo Scudetto.

Situazione simile per Carlos Augusto, anche lui arrivato all'Inter nell'estate 2023, anche se con un percorso diverso. Il brasiliano ha trovato meno spazio da titolare rispetto a Bisseck, ma si è rivelato comunque una pedina preziosa per la sua capacità di adattarsi a più ruoli. Nella scorsa stagione ha totalizzato 46 presenze, con 2 reti e 2 assist, partendo spesso dalla panchina ma offrendo sempre affidabilità.

La sua principale qualità apprezzata da Cristian Chivu è proprio la duttilità tattica. Nato come esterno di centrocampo ai tempi del Monza, Carlos Augusto ha imparato a ricoprire anche il ruolo di braccetto nella difesa a tre, diventando una valida alternativa ad Alessandro Bastoni. Inoltre, le esigenze della squadra lo hanno portato a essere impiegato anche come quinto di destra, confermando la sua importanza all'interno della rosa nerazzurra.