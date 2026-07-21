La lista dei possibili rinforzi della Juventus per la difesa potrebbe presto ampliarsi nel caso in cui Gleison Bremer dovesse lasciare Torino. La dirigenza bianconera, con Giovanni Carnevali e Ricky Massara al lavoro sul mercato, sta valutando diversi profili per il reparto arretrato, considerando che il futuro del centrale brasiliano resta ancora incerto e una sua cessione potrebbe diventare un’opportunità sia sotto il profilo tecnico sia economico.

Juventus, il futuro di Bremer è incerto: pronti i piani per la difesa

Luciano Spalletti avrebbe richiesto un difensore con caratteristiche differenti rispetto a Bremer, il cui nome continua a raccogliere interesse sul mercato internazionale.

Tra le squadre maggiormente interessate c’è il Galatasaray, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti.

Il club turco, dopo un primo tentativo respinto, avrebbe presentato una nuova proposta mettendo sul tavolo un ingaggio da circa 8 milioni di euro netti a stagione per convincere il brasiliano. Bremer non ha ancora dato il via libera al trasferimento e sta valutando attentamente la possibilità, mentre la Juventus resta convinta che il giocatore possa preferire altre destinazioni rispetto alla Turchia.

L’incertezza legata alla decisione del difensore, però, spinge i bianconeri a muoversi in anticipo e a monitorare eventuali occasioni sul mercato nel caso in cui si concretizzasse la partenza del centrale.

Tra i nomi seguiti dalla Juventus ci sono Jean-Clair Todibo e Fikayo Tomori. Il difensore francese, già accostato in passato al club torinese, arriva da una stagione complicata con la retrocessione del West Ham in Championship e potrebbe rappresentare un’opzione attraverso la formula del prestito.

Tomori, invece, è un profilo molto apprezzato da Massara e potrebbe diventare un’opportunità interessante visto il contratto in scadenza con il Milan nel giro di un anno. Il centrale inglese potrebbe quindi entrare tra gli obiettivi concreti della Juventus qualora si aprisse uno scenario favorevole.

Milan, futuro Leão in bilico: l’Aston Villa ci prova, ma il portoghese sogna l’Arsenal

Il futuro di Rafael Leão resta uno dei temi più discussi in casa Milan.

L’esterno portoghese è considerato il principale candidato alla partenza dopo le tensioni emerse al termine della stagione e, per lasciarlo partire, il club rossonero valuta il suo cartellino almeno tra i 60 e i 70 milioni di euro.

La società milanista attende il supporto di Jorge Mendes, uno degli agenti più influenti del calcio internazionale, per individuare insieme agli intermediari del giocatore la soluzione migliore sul mercato. Dopo un periodo caratterizzato da pochi movimenti, nelle ultime ore ha iniziato a prendere quota l’ipotesi Aston Villa.

Il possibile trasferimento nasce anche dai rapporti sempre più intensi tra Milan e club inglese, impegnati in una trattativa per Pervis Estupiñán.

Il terzino ecuadoregno rappresenta un obiettivo di Unai Emery per rinforzare la fascia sinistra, anche se al momento resta ancora distanza tra le parti sulla valutazione economica del giocatore.

L’Aston Villa, inoltre, è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo dopo la cessione ormai definita di Morgan Rogers per una cifra record da circa 130 milioni di euro. Le risorse economiche per soddisfare le richieste del Milan e di Leão non mancherebbero, ma per ora ci sono stati solamente contatti esplorativi e nessuna trattativa concreta.

Dal canto suo, il portoghese gradirebbe un trasferimento in Premier League. Tra le destinazioni possibili, però, quella dell’Aston Villa sarebbe meno affascinante dal punto di vista personale rispetto ad altre opzioni.

Leão guarda con particolare interesse a Londra e all’Arsenal, club che ha perso Trossard e potrebbe avere bisogno di un nuovo elemento offensivo, ma finora dai Gunners non sono arrivati segnali concreti.