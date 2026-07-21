Ferran Torres è stato il protagonista indiscusso dei festeggiamenti a Madrid per la storica vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio. L'attaccante, autore del gol decisivo nella finale vinta 1-0 contro l'Argentina, ha catalizzato l'attenzione generale indossando un cappellino rosso con la scritta "Make Spain Great Again". Questo accessorio, un chiaro riferimento allo slogan reso celebre da Donald Trump, ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e osservatori, dividendo le interpretazioni tra un possibile messaggio sovranista e una semplice imitazione ironica.

La capitale spagnola ha ospitato una grande celebrazione per la nazionale, che ha visto la squadra sfilare su un bus scoperto, incontrare il re e concludere i festeggiamenti con uno show finale in piazza. In questa cornice di entusiasmo e gioia nazionale, Ferran Torres si è confermato il vero mattatore della giornata, ricevendo l'abbraccio e l'acclamazione di migliaia di tifosi e dei suoi compagni di squadra. Il suo gol, segnato nella finale, ha regalato alla Spagna la sua seconda Coppa del Mondo, un traguardo che entra di diritto tra i momenti più significativi e storici del calcio spagnolo.

Il cappellino "Make Spain Great Again": tra dibattito e ironia

L'accessorio indossato da Ferran Torres ha generato un'ampia discussione sui social media e tra i commentatori sportivi.

Alcuni hanno letto nel messaggio "Make Spain Great Again" un richiamo diretto a tematiche politiche e nazionaliste, suggerendo un'interpretazione sovranista. Altri, invece, hanno preferito sottolineare il tono leggero e ironico della scelta, vedendolo come una semplice provocazione o un omaggio scherzoso al celebre motto. L'attaccante non ha rilasciato dichiarazioni specifiche sul significato del cappellino durante i festeggiamenti, lasciando così ampio spazio alle diverse interpretazioni. La sua forte presenza scenica e il ruolo centrale nella celebrazione hanno comunque rafforzato il suo status di eroe nazionale dopo la conquista del titolo mondiale.

Le parole di Ferran Torres e il riconoscimento come MVP della finale

Durante la "rúa" celebrativa, Ferran Torres ha espresso tutta la sua soddisfazione e la sua emozione per il traguardo raggiunto. "Estoy muy contento de poder ver la ilusión de los niños. Siempre hay que seguir creyendo porque al final con trabajo todo llega y así ha sido", ha dichiarato l'attaccante, visibilmente commosso. Il suo gol decisivo, realizzato al 106’ minuto della prórroga contro l'Argentina, non solo ha permesso alla Spagna di conquistare il prestigioso titolo mondiale, ma gli è valso anche il meritato riconoscimento di miglior giocatore della partita (MVP). La sua prestazione eccezionale in campo e la scelta del cappellino hanno reso la giornata indimenticabile sia per i tifosi spagnoli, che hanno celebrato un successo storico, sia per lo stesso attaccante, che con questo trionfo entra a pieno titolo nella leggenda del calcio internazionale.