La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, lavorando sia sul fronte degli acquisti sia su quello delle cessioni. La società bianconera sta valutando diverse opportunità, con varie trattative aperte tra l’Italia e l’estero.

Tra i nomi seguiti c’è quello di André Luiz, centrocampista del Corinthians. Stando a quanto riportato da ESPN Brasil, il giocatore sarebbe ancora un obiettivo concreto per la Juventus, che dopo un primo sondaggio effettuato nei giorni scorsi sarebbe pronta a fare un passo avanti con una proposta ufficiale a breve.

Dopo settimane di indiscrezioni e valutazioni, il nuovo Milan di Amorim sta iniziando a delinearsi in maniera sempre più concreta. A Milanello il tecnico portoghese sta lavorando per trasmettere alla squadra le proprie idee di gioco, introducendo il suo sistema tattico e nuovi metodi di allenamento che sembrano aver già conquistato il gruppo rossonero.

Juventus, occhi su André Luiz: il talento del Corinthians conquista Spalletti

Il profilo del classe brasiliano avrebbe convinto anche Luciano Spalletti, favorevole all’eventuale arrivo del centrocampista. L’interesse per André Luiz, però, sarebbe un’operazione separata rispetto alla situazione legata ad Arthur, che rimane comunque un possibile obiettivo del club brasiliano.

André Luiz ha costruito il suo percorso calcistico principalmente in Brasile, mettendosi in evidenza per le sue qualità nel ruolo di centrocampista. Cresciuto nel vivaio del Corinthians, ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il club paulista, dove ha avuto modo di maturare esperienza e affinare le sue caratteristiche tecniche. Dotato di buona visione di gioco, capacità di gestione del pallone e dinamismo in mezzo al campo, si è progressivamente guadagnato spazio nelle gerarchie della squadra, attirando l’attenzione di diversi osservatori anche al di fuori del Brasile. Le sue prestazioni con la maglia del Corinthians lo hanno portato a essere considerato uno dei profili emergenti del calcio brasiliano, fino a entrare nei radar di club europei come la Juventus.

Milan, Amorim studia la rivoluzione: Diallo il nuovo obiettivo per la trequarti rossonera

Uno dei compiti principali dell’allenatore sarà però quello di valutare attentamente la rosa a disposizione. Nelle prossime settimane Amorim dovrà stabilire quali giocatori saranno parte del suo progetto e quali invece potrebbero lasciare Milano. Soltanto dopo queste decisioni il club potrà concentrarsi sugli innesti necessari per completare la squadra.

A prescindere dalle eventuali cessioni, il Milan è consapevole della necessità di aggiungere un elemento offensivo con caratteristiche precise: un giocatore mancino, capace di agire sulla trequarti alle spalle della punta e in grado di dare qualità e imprevedibilità alla fase offensiva.

Dopo le piste Zaniolo, poi smentita, e il sogno legato a Phil Foden, dall’Inghilterra è emerso un nuovo possibile obiettivo: Amad Diallo, talento offensivo del Manchester United.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, l’interesse del Milan per l’esterno ivoriano sarebbe legato soprattutto alla volontà di Amorim, che conosce già il giocatore avendolo allenato durante la sua esperienza sulla panchina dei Red Devils. Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice: il Manchester United non considera Diallo un calciatore in uscita e lo ritiene una pedina importante per il futuro.

Il club inglese, inoltre, può contare su una posizione di forza grazie al rinnovo del contratto del classe 2002 fino al 2030, firmato nel gennaio 2025.

Un accordo che dimostra la grande fiducia riposta nello sviluppo del giocatore e che permette allo United di non dover valutare offerte inferiori al reale valore del talento ivoriano.

Sul giocatore, oltre al Milan, ci sarebbero anche altri club di Premier League come Brighton e Newcastle. In caso di eventuali negoziazioni, però, sarà fondamentale anche la volontà di Diallo, chiamato a decidere se proseguire il proprio percorso a Manchester oppure valutare una nuova esperienza.