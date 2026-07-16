La Juventus continua a puntare sui giovani talenti più promettenti del panorama europeo e mette a segno un nuovo colpo in ottica futura. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Antoine Beydts, giovane calciatore belga classe 2008, arrivato a Torino a titolo definitivo.

Il club bianconero ha definito l’arrivo di Louis Reynaud, difensore centrale francese classe 2008, che entrerà a far parte della formazione Under 20.

Il giocatore, mancino di ruolo, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2030, confermando la volontà della società torinese di puntare su profili giovani e di prospettiva per costruire le basi del futuro.

Beydts alla Juventus: talento, duttilità e un progetto a lungo termine

Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2029, segnale della grande considerazione che la società nutre nei suoi confronti e del progetto pensato per accompagnarne la crescita nel tempo.

Beydts è un esterno sinistro molto versatile, dotato di buona corsa e capacità di spinta. Può essere impiegato sia come terzino in una difesa a quattro sia in una posizione più offensiva, come ala o centrocampista esterno. Una duttilità tattica che rappresenta uno dei suoi principali punti di forza nonostante la giovane età.

Il talento belga arriva a Torino dopo un percorso formativo importante nei settori giovanili di alcune delle principali realtà calcistiche del Belgio.

In passato ha vestito le maglie di Genk, Anderlecht e Standard Liegi, prima di trasferirsi nei Paesi Bassi per giocare con la formazione Under 19 del MVV Maastricht.

Ora per Beydts inizia una nuova avventura in Italia: inizialmente lavorerà agli ordini di Simone Padoin, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e prepararsi al salto nel calcio professionistico.

Juventus, nuovo investimento per il futuro: arriva il difensore francese Louis Reynaud

Reynaud arriva dal settore giovanile del Tolosa, dove si è messo in evidenza come centrale difensivo mancino dalle buone qualità tecniche e con importanti margini di miglioramento. Le sue caratteristiche hanno attirato l’attenzione degli osservatori della Juventus, che hanno seguito il suo percorso prima di decidere di inserirlo nel proprio progetto di crescita.

L’operazione è stata portata avanti dall’area dedicata al settore giovanile bianconero, coordinata da Massimiliano Scaglia e con il supporto di Claudio Chiellini. L’idea della Juventus è quella di accompagnare Reynaud passo dopo passo, favorendo un inserimento graduale nel calcio italiano.

Il difensore inizierà il proprio percorso tra le strutture di Vinovo, dove potrebbe lavorare con il gruppo guidato da Simone Padoin, per poi puntare eventualmente al salto nella Juventus Next Gen allenata da Brambilla. L’obiettivo è permettergli di acquisire esperienza e adattarsi progressivamente alle nuove richieste tattiche e fisiche.

La Juventus è riuscita a chiudere l’operazione sfruttando una situazione contrattuale ancora da definire tra il calciatore e il Tolosa, riuscendo così ad anticipare la concorrenza.

Un ruolo fondamentale nella scelta del giocatore lo ha avuto il percorso di crescita proposto dal club bianconero.

Il progetto prevede un cammino strutturato che parte dal settore giovanile di Vinovo e che, in prospettiva, potrebbe portarlo fino alla Continassa, il centro sportivo dove lavora quotidianamente la prima squadra. Un investimento pensato per il presente, ma soprattutto per il futuro della Juventus.