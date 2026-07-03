L'obiettivo del Genoa è chiaro: consegnare a Daniele De Rossi un attaccante di spessore in vista della nuova stagione. La dirigenza rossoblù sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo e, nelle ultime ore, sono emersi due nomi di rilievo: Pierre-Emerick Aubameyang e Artem Dovbyk.

Due operazioni differenti per caratteristiche e fattibilità, ma accomunate dalla volontà del club ligure di alzare il livello della rosa, allo scopo di mettere a disposizione di De Rossi un centravanti che possa garantire un cospicuo numero di reti in Serie A.

Aubameyang, suggestione di grande esperienza

La pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang rappresenta una delle idee più affascinanti di questo avvio di mercato. Il centravanti gabonese, reduce dall'esperienza con il Marsiglia, sarebbe finito tra i profili monitorati dal Genoa, che avrebbe già effettuato alcuni contatti esplorativi per capire margini e condizioni dell'eventuale operazione.

Si tratta di una trattativa tutt'altro che semplice, sia per l'ingaggio del giocatore sia per la concorrenza internazionale. Tuttavia, il solo interesse per un attaccante dal curriculum internazionale testimonia le ambizioni della società rossoblù, intenzionata a regalare a De Rossi un terminale offensivo di grande esperienza.

Dovbyk torna nei pensieri di De Rossi

Parallelamente resta viva anche la pista che conduce ad Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, in uscita dalla Roma, sarebbe stato nuovamente indicato da Daniele De Rossi, che lo conosce bene dopo averne sostenuto l'arrivo nella capitale quando sedeva sulla panchina giallorossa.

Secondo le indiscrezioni, il Genoa avrebbe avviato i primi contatti con il club capitolino per valutare la possibilità di un trasferimento in prestito. Una formula che potrebbe consentire al Grifone di inserire in rosa un centravanti di qualità senza affrontare un investimento immediato particolarmente oneroso, giacché la Roma valuta (per una cessione definitiva) circa 20 milioni di euro il cartellino di Dovbyk.

Due profili diversi per il nuovo attacco rossoblù

Aubameyang e Dovbyk rappresentano due identikit profondamente differenti. Il primo garantirebbe leadership, esperienza internazionale e un'importante capacità realizzativa maturata nei principali campionati europei. Il secondo offrirebbe invece forza fisica, prospettiva e margini di rilancio, qualità che De Rossi conosce perfettamente.

La scelta finale dipenderà dall'evoluzione delle trattative, dalla sostenibilità economica delle operazioni e dalla disponibilità dei rispettivi club ad aprire alla cessione.

Il mercato del Genoa entra nel vivo

Il mercato rossoblù è destinato ad accelerare nelle prossime settimane. La priorità resta quella di individuare un nuovo riferimento offensivo capace di aumentare il peso dell'attacco e adattarsi alle idee tattiche di Daniele De Rossi.

Per il momento Aubameyang rappresenta una suggestione di prestigio, mentre Dovbyk appare un'opzione concreta qualora la Roma decidesse di aprire alla formula del prestito. In entrambi i casi, il Genoa vuole muoversi con decisione per arrivare all'inizio della stagione con un reparto offensivo all'altezza delle proprie ambizioni.