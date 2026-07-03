Il ritorno di Tarik Muharemovic alla Juventus è ormai definito: resta soltanto da attendere il suo rientro dagli Stati Uniti e la firma sul contratto per ufficializzare l'operazione. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, il difensore bosniaco aveva lasciato Torino per trasferirsi al Sassuolo, una scelta che, alla luce delle sue qualità, continua a far discutere.

Nel frattempo l'Inter sembra pronta ad abbracciare Khalaili come nuovo innesto della fascia destra, mentre il Milan valuta offerte per la cessione di Leao in questa sessione di calciomercato estiva

La Juventus è pronta a pagare 15 milioni di euro al Sassuolo per Muharemovic

Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco nato nel 2003, ha iniziato il suo percorso calcistico tra Danimarca e Bosnia prima di approdare nel settore giovanile della Juventus nel 2021.

Con i bianconeri si è messo in evidenza tra Primavera e Next Gen, distinguendosi per fisicità, personalità e capacità di impostare l'azione. Successivamente è passato al Sassuolo, dove ha avuto l'opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi, proseguendo il proprio percorso di crescita e attirando nuovamente l'interesse della Juventus.

Muharemovic ha infatti dimostrato nel tempo di possedere tutte le caratteristiche di un difensore solido e affidabile. In Emilia ha proseguito il suo percorso di crescita, convincendo il Sassuolo a puntare su di lui. Ora la Juventus è pronta a riportarlo a casa investendo 15 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi altri 3 milioni sotto forma di bonus.

Per la fascia destra dell'Inter si avvicina Khalaili

L'Inter è sempre più vicina a rinforzare la fascia destra con l'arrivo di Anan Khalaili. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno intensificato i contatti per l'esterno israeliano classe 2004, superando la concorrenza del Napoli, che nelle scorse settimane aveva seguito il giocatore senza riuscire ad affondare il colpo. Il club milanese ha già trovato un'intesa con Khalaili per un contratto di cinque anni, con il calciatore che ha dato il proprio via libera al progetto guidato da Cristian Chivu.

Adesso resta da trovare l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, proprietario del cartellino. La società belga valuta il giocatore almeno 20 milioni di euro, una cifra che tiene conto anche della percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al Maccabi Haifa, club dal quale Khalaili è stato acquistato nel 2024.

L'Inter continua così a lavorare sul mercato per costruire la squadra del futuro, con la corsia destra destinata a trovare un nuovo protagonista dopo la partenza di Denzel Dumfries.

Il Milan chiede 60-70 milioni per vendere Leao

Il futuro di Rafael Leao al Milan resta ancora tutto da definire. Il club rossonero non esclude una cessione durante questa sessione di mercato e avrebbe fissato il prezzo del cartellino tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per valutare eventuali offerte.

Una volta concluso l'impegno del Portogallo al Mondiale, dove i lusitani saranno impegnati negli ottavi di finale contro la Croazia, è previsto un confronto tra il giocatore e la dirigenza per fare il punto sulla situazione e capire quale sarà la decisione migliore per entrambe le parti.

Lo stesso Leao, già nelle scorse settimane, aveva aperto alla possibilità di un addio. In un'intervista rilasciata all'emittente portoghese RTP, l'attaccante aveva spiegato che nel calcio il futuro è sempre imprevedibile, aggiungendo che, qualora dovesse lasciare il Milan, lo farebbe con la soddisfazione di aver contribuito ai successi e alla crescita del club.