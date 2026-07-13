A Milanello è ufficialmente iniziata la preparazione del Milan sotto la guida del nuovo tecnico Amorim, e un evento di particolare rilievo ha segnato il primo allenamento: la presenza del proprietario del club, Gerry Cardinale. Il numero uno rossonero è atterrato nel centro sportivo in elicottero, un gesto che ha immediatamente richiamato le iconiche entrate di Silvio Berlusconi. Questo arrivo non è passato inosservato, configurandosi come un chiaro segnale dell'impegno e della presenza sempre più costante di Cardinale, che ha scelto di prendere in mano la gestione del club in prima persona, volendo essere presente al raduno inaugurale.

Per il Milan, questa si preannuncia come la stagione del riscatto, un obiettivo ambizioso che parte proprio da questi primi, significativi passi.

Il segnale della proprietà: un impegno diretto

L'arrivo in elicottero di Gerry Cardinale a Milanello non è stato un semplice gesto, ma un segnale forte e inequivocabile di vicinanza e coinvolgimento diretto nella vita del club. La modalità, che evoca le storiche apparizioni di Silvio Berlusconi, sottolinea la volontà della proprietà di essere parte attiva e visibile del progetto rossonero. La sua presenza al primo allenamento della squadra, infatti, testimonia la ferma intenzione di guidare personalmente il rilancio del Milan, infondendo fiducia e determinazione fin dalle prime battute della nuova stagione.

Obiettivi e ambizioni per la nuova stagione

La stagione che si apre è considerata cruciale per il Milan. Dopo un periodo che ha richiesto un'attenta riflessione, la squadra punta a un deciso riscatto, con l'obiettivo di tornare ai vertici del calcio. La presenza di Cardinale al raduno, unita alla guida tecnica di Amorim, simboleggia l'inizio di un nuovo corso. La proprietà si mostra pronta a sostenere attivamente il progetto sportivo, fornendo le basi per un percorso che mira a riportare il club al suo glorioso passato. L'ambizione è chiara: costruire una squadra competitiva e vincente.

Cardinale e Amorim: la visione per il Milan

Il coinvolgimento diretto di Gerry Cardinale si è manifestato concretamente fin dalla presentazione di Amorim.

L'8 luglio, a Casa Milan, il proprietario ha introdotto il nuovo allenatore, delineando una visione chiara: riportare il Milan al suo grande e glorioso passato attraverso un calcio offensivo e spettacolare. Cardinale ha espresso la determinazione del club, affermando: “Abbiamo fatto sei mesi di meeting concentrati in un mese. Vogliamo riportare il Milan al suo grande e glorioso passato, giochiamo per vincere”. Questo impegno è affiancato dall'entusiasmo di Amorim, che ha descritto Milanello come “strepitoso, eccezionale” e ha dichiarato di sentirsi “assolutamente a casa”. Il tecnico ha ribadito l'obiettivo di proporre un calcio dominante e divertente, con la ferma ambizione di conquistare la seconda stella, un traguardo che proietterebbe il Milan in una nuova era di successi.