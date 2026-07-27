Trattenere i migliori giocatori presenti in rosa. E' questo uno degli obiettivi della Juventus che vuole ritornare ad essere competitiva in Italia ma anche in Europa. Uno dei calciatori bianconeri più apprezzati a livello internazionale è sicuramente Francisco Conceicao, finito nel mirino del Liverpool e del Lipsia.

Non solo il Liverpool, anche il Lipsia su Conceicao

L'esterno portoghese è subito diventato un elemento fondamentale per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti vista la sua grande rapidità, tecnica e velocità negli spazi. La prossima potrebbe essere la sua definitiva consacrazione ma i top club europei potrebbero cambiare il suo futuro.

Infatti stando ad alcuni rumors, il Lipsia sarebbe molto interessato al classe 2002 in caso di cessione da parte di Diomandè, obiettivo di mercato del Real Madrid. Il club tedesco va ad aggiungersi alle big della Premier ed in particolare al Liverpool che già a gennaio aveva provato ad intavolare una trattativa ma senza successo. La Juve ritiene Conceicao un elemento fondamentale per il presente ma anche per il futuro e solo un'offerta fuori mercato attorno ai 50-55 milioni di euro, potrebbe cambiare la situazione.

La Juve proverà a trattenere il portoghese attraverso le cessioni di calciatori in esubero come Jonathan David che piace a diversi club in Francia, Douglas Luiz e Koopmeiners non intoccabili per Spalletti e Federico Gatti, obiettivo del Napoli di Max Allegri e valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Opzione Chevalier per la porta

La Juventus è alla ricerca di un portiere di leadership e grandi qualità tecniche. Vista la resistenza dell'Aston Vila per il "Dibu" Martinez che resta l'obiettivo primario, la Vecchia Signora sta valutando eventuali alternative e tra queste spuna quella che porta a Lucas Chevalier che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain.

Arrivato a Parigi con grandi aspettative e come sostituto di Donnarumma, il classe 2001 non è riuscito a confermare quanto di buono fatto con la maglia del Lille e per questo non sarebbe più intoccabile. Stando alle ultime notizie, la Juve starebbe valutando il suo profilo per la porta e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto; una formula che al momento non convince la società parigina che vorrebbe una cessione a titolo definitiva attorno ai 15-18 milioni di euro.

L'asse Torino-Parigi potrebbe coinvolgere anche un altro portiere ovvero Zion Suzuki, obiettivo sia dei bianconeri che dei parigini in caso di cessione da parte di Chevalier.

Per il club bianconero, restano in piedi anche altre miste come quelle di Gugliemo Vicario e David De Gea mentre complicato l'arrivo di Marco Carnesecchi che viene valutato attorno ai 50 milioni di euro dall'Atalanta.