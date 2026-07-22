Il Bologna ha concluso in parità la sua seconda amichevole estiva nel ritiro di Valles, affrontando l'Heidenheim, formazione della serie B tedesca. La squadra di Domenico Tedesco ha mostrato segnali di crescita dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Arminia Bielefeld nella prima uscita stagionale, portandosi in vantaggio prima di subire il pareggio avversario.

La gara si è sbloccata al ventunesimo minuto, quando Santiago Castro ha siglato il primo gol rossoblù dell'estate. L'attaccante ha finalizzato di testa un preciso cross di Cambiaghi, portando il Bologna in vantaggio.

Tuttavia, il vantaggio è durato solamente otto minuti: una disattenzione difensiva ha permesso a Pieringer di trovare la rete dell'uno a uno, fissando il risultato finale sull'uno a uno.

La formazione iniziale e lo sviluppo del match

Il tecnico Tedesco ha optato per un modulo 4-3-3, schierando Orsolini e Cambiaghi a supporto di Castro nel reparto offensivo. A centrocampo, il trio era formato da Bernardeschi, El Azzouzi e ancora Bernardeschi. La partita ha visto il Bologna impegnarsi nella costruzione del gioco, creando diverse occasioni, soprattutto nella prima frazione. Dopo il vantaggio firmato da Castro, la squadra ha subito la reazione dell'Heidenheim, che ha capitalizzato un errore difensivo per pareggiare con Pieringer.

Nel secondo tempo, il tecnico ha effettuato numerosi cambi, concedendo spazio a diversi elementi della rosa per accumulare minuti.

Il match ha offerto episodi degni di nota, come una traversa di Mainka per l'Heidenheim e un gol annullato a Orsolini per fuorigioco. Il portiere Feller si è distinto per parate importanti, in particolare su Cambiaghi e Bernardeschi. Nel finale, il Bologna ha tentato di trovare la rete della vittoria, ma la difesa tedesca ha mantenuto la propria solidità fino al fischio conclusivo.

Cambi, ammonizioni e prospettive future

Nella ripresa, Tedesco ha operato una vera e propria rivoluzione nella formazione, inserendo dieci nuovi giocatori di movimento. Tra questi: Dallinga, Ilic, Badori, Casale, Odgaard, Rowe, De Silvestri, Libra, Dominguez, Papazov.

Anche l'Heidenheim ha risposto con una serie di sostituzioni, mantenendo alta l'intensità della gara. Sono state registrate due ammonizioni: Feller per gli ospiti e Dominguez per i rossoblù. Il Bologna, in attesa dei rientri in gruppo di Ferguson e Moro, prosegue la preparazione estiva per migliorare condizione fisica e intesa tra i reparti in vista dei futuri impegni.

La prestazione contro l'Heidenheim rappresenta un passo avanti rispetto alla precedente uscita stagionale, fornendo indicazioni utili allo staff tecnico. Il pareggio a Valles conferma la volontà della squadra di crescere e trovare la giusta amalgama in vista della nuova stagione agonistica.