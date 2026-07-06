A Città del Messico, le celebrazioni per l'attesissima partita tra la nazionale messicana e l'Inghilterra hanno portato al rapido raggiungimento della capacità massima sia al Fan Fest dello Zócalo sia nell'area attorno all'Ángel de la Independencia, ore prima del fischio d'inizio. Di fronte all'afflusso imponente di tifosi, le autorità locali hanno prontamente deciso di chiudere temporaneamente gli accessi ai due principali punti di ritrovo della capitale, implementando rigorosi filtri di sicurezza per gestire la folla e prevenire ulteriori affollamenti.

Le autorità hanno invitato i tifosi a distribuirsi verso sedi alternative, come il Monumento alla Rivoluzione, o a seguire l'incontro attraverso i 62 maxi-schermi installati lungo il Paseo de la Reforma e nel centro storico. La Segreteria della Sicurezza Cittadina ha intensificato i controlli per far rispettare il divieto di alcolici, mentre la macchina dei soccorsi è stata significativamente potenziata per prevenire incidenti. Questa misura preventiva segue il tragico bilancio di martedì scorso, quando quattro persone sono decedute per asfissia e arresto cardiaco durante precedenti affollamenti e oltre settecento hanno ricevuto assistenza medica. Per l'occasione, la Croce Rossa Messicana ha schierato un imponente dispositivo: 180 paramedici, 35 ambulanze per la terapia intensiva e moto di primo contatto.

Appello alla corresponsabilità e nuove regole per la sicurezza

La sindaca della capitale, Clara Brugada, ha rivolto un appello urgente alla “corresponsabilità cittadina”, esortando la popolazione a non concentrarsi in un unico punto e a occupare altre piazze per i festeggiamenti. Le autorità hanno inoltre rafforzato i controlli per garantire il rispetto delle nuove regole di sicurezza, tra cui il divieto di vendita di alcolici nelle aree centrali e la presenza di filtri di sicurezza agli accessi principali. L'obiettivo dichiarato dalle istituzioni è evitare nuovi episodi drammatici come quelli avvenuti nei giorni precedenti, garantendo la pubblica incolumità.

Rafforzamento dei dispositivi di sicurezza e limiti di accesso

Per la partita Messico-Inghilterra, i dispositivi di sicurezza sono stati raddoppiati rispetto alle precedenti celebrazioni. In particolare, solo 25.000 persone sono state ammesse nell'area dell'Ángel de la Independencia, mentre una procedura simile è stata adottata per lo Zócalo. Una volta raggiunta la capacità massima, i tifosi sono stati invitati a spostarsi verso oltre cinquanta aree designate in tutta la città. Il controllo del flusso di persone è stato garantito da un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine: 6.000 agenti lungo il Paseo de la Reforma, 7.500 nei pressi dello Stadio Azteca e 3.300 nello Zócalo. Sono stati inoltre previsti blocchi per i venditori ambulanti e chiusure strategiche delle linee metro e Metrobus nelle zone più affollate, per facilitare la gestione degli spostamenti e della sicurezza pubblica.

Le autorità hanno ribadito che il consumo di alcolici è stato rigorosamente vietato nelle strade del centro città, consentendolo solo in locali autorizzati come sale banchetti, ristoranti, hotel, club privati, cinema, teatri e auditorium. La decisione di rafforzare drasticamente la sicurezza arriva dopo le tragiche vittime del 30 giugno, quando due donne, di 19 e 44 anni, e un uomo di 48 anni sono deceduti per asfissia nelle strade vicine al Paseo de la Reforma. Un altro uomo di 25 anni, dopo essere stato trattato per epilessia, convulsioni ed emorragia gastrointestinale, è morto poco dopo in ospedale per arresto cardiorespiratorio. L'indagine sulle cause esatte di queste quattro morti è tuttora in corso da parte della Procura Generale di Città del Messico.