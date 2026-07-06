Durante la Coppa del Mondo di calcio, la sicurezza di giocatori, tecnici e tifosi è una priorità assoluta, specialmente in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Un protocollo specifico viene attivato in caso di fulmini: se una scarica elettrica è rilevata entro un raggio di otto miglia da uno stadio, la partita viene immediatamente sospesa per un periodo di almeno trenta minuti. Questo intervallo si rinnova automaticamente a ogni nuovo fulmine rilevato, assicurando che il gioco riprenda solo dopo che sia trascorsa mezz'ora senza ulteriori eventi.

Quindici minuti di riscaldamento precedono il ritorno in campo.

Tali direttive sono state applicate in diverse occasioni. All'Estadio Azteca in Messico, un temporale ha interrotto una partita. Similmente, l'incontro tra Francia e Iraq al Lincoln Financial Field di Philadelphia è stato sospeso per fulmini vicini. La tutela della sicurezza è il principio cardine: nessuna partita è considerata più importante dell'incolumità dei presenti durante un temporale.

Gestione delle sospensioni per maltempo

Le interruzioni dovute al maltempo non sono limitate esclusivamente ai Mondiali. In un'amichevole recente, la sfida tra Inghilterra e Costa Rica ha subito un ritardo di un'ora a causa di pioggia intensa e temporali.

Analogamente, un'altra amichevole tra Arabia Saudita e Porto Rico ad Austin, Texas, è stata fermata per quasi due ore, con i tifosi invitati a cercare riparo. La ripresa del gioco avviene solo a condizioni di piena sicurezza.

La FIFA, seguendo le raccomandazioni della National Oceanic and Atmospheric Administration, non ha fissato un limite massimo predefinito per la durata delle sospensioni, valutando ogni situazione caso per caso. Edizioni passate di tornei internazionali, come la Club World Cup 2025, hanno visto interruzioni prolungate, con alcune partite che si sono concluse oltre quattro ore dopo l'inizio.

Impatto sulle sedi e prossime gare

Le città che ospiteranno i Mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada sono soggette a fenomeni temporaleschi, specie durante i mesi estivi.

La Florida, ad esempio, è nota per l'elevato rischio di fulmini, e lo stadio di Miami ospiterà sette incontri del torneo, inclusa una partita tra Scozia e Brasile e una semifinale. Sedi come Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City e New Jersey sono anch'esse considerate a rischio, così come Città del Messico e Monterrey in Messico. È importante notare che alcuni impianti, tra cui quelli di Dallas, Atlanta e Houston, sono dotati di coperture che possono contribuire a mitigare l'impatto delle condizioni meteorologiche avverse.

Le regole FIFA per la sospensione delle partite in presenza di fulmini costituiscono una misura fondamentale per la sicurezza, applicata con rigore e costante attenzione ogni volta che si manifesta un potenziale rischio.