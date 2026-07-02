La nazionale di calcio degli Stati Uniti si prepara ad affrontare il Belgio negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, dopo aver superato la Bosnia con un netto 2-0. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno del suo attaccante di punta, Folarin Balogun, squalificato a seguito di un’espulsione rimediata nell’ultima partita. L’assenza di Balogun, capocannoniere della squadra nel torneo con tre reti, rappresenta una sfida significativa per il gruppo.

Secondo le previsioni, sarà Ricardo Pepi a prendere il posto di Balogun al centro dell’attacco. Pepi, noto per la sua capacità di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi alle spalle della difesa avversaria, offre un profilo differente rispetto al gioco di sponda tipico di Balogun.

Accanto a lui, nel tridente offensivo, dovrebbero agire Christian Pulisic e Sergiño Dest. La formazione prevista vede Matt Freese tra i pali, una linea difensiva composta da Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson, mentre a centrocampo sono attesi Tyler Adams, Malik Tillman e Weston McKennie.

L'impatto dell'assenza di Balogun e le sue statistiche

Folarin Balogun si è distinto come uno dei protagonisti della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, guidando la classifica marcatori della USMNT con tre gol. Le sue prestazioni sono state supportate da numeri di rilievo: è stato primo per expected goals (1,25), per velocità massima raggiunta (35,6 km/h), per tiri per partita (3,7) e per tiri in porta per partita (1,3).

La sua assenza costringe la squadra a rivedere le strategie offensive, ma il gruppo appare determinato a non farsi condizionare dal forfait del proprio bomber.

Il centrocampista Malik Tillman ha sottolineato l'importanza della profondità della rosa: “Abbiamo grandi giocatori che possono sostituirlo e dare il massimo”. Anche il difensore Chris Richards ha evidenziato la compattezza del gruppo con la frase: “Un uomo è fuori, il prossimo è pronto a subentrare”, a testimonianza della resilienza della rosa statunitense.

La USMNT tra fiducia e ambizioni

Nonostante la perdita di Balogun, la nazionale americana si presenta con fiducia all’appuntamento contro il Belgio, considerata la prova più impegnativa finora in questo mondiale.

Tra le alternative in attacco figurano anche Brenden Aaronson, Tim Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas e lo stesso Pulisic, a conferma della varietà di opzioni a disposizione dello staff tecnico. La partita si giocherà a Seattle e, in caso di vittoria, gli Stati Uniti potrebbero affrontare ai quarti una tra Spagna e Portogallo.

La squadra americana, leggermente favorita secondo le previsioni, punta a confermare la propria solidità e a superare l’ostacolo rappresentato dal Belgio, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso nella competizione mondiale. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:00 ora locale.