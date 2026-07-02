Un appello inatteso ha scosso il mondo del calcio statunitense: i tifosi della nazionale degli Stati Uniti si sono rivolti a Donald Trump, chiedendo un suo intervento diretto presso la FIFA per ottenere la revoca della squalifica di Folarin Balogun. L'attaccante, pilastro della squadra, sarà infatti costretto a saltare l'importante partita dei Mondiali contro il Belgio, a causa di un cartellino rosso ricevuto durante l'incontro con la Bosnia ed Erzegovina. L'iniziativa ha preso piede rapidamente sui social network, in particolare su X, dove numerosi supporter hanno sollecitato l'ex presidente con un misto di serietà e tono ironico, auspicando un suo coinvolgimento nella vicenda.

Le richieste rivolte a Trump sono state molteplici e creative. Tra i messaggi più virali si leggono esortazioni come "Trump dovrebbe rivolgersi alla FIFA ed emanare un ordine esecutivo", affiancate da domande provocatorie quali "Perché Trump non ha ancora graziato Balogun?". Alcuni sostenitori hanno persino richiamato la presunta abilità diplomatica dell'ex presidente, suggerendo: "Forse Trump potrebbe usare quella diplomazia sportiva che gli ha fatto incassare il premio per la Pace della FIFA per rescindere il cartellino rosso di Balogun". Non sono mancati i commenti che hanno evidenziato una curiosa contraddizione: senza lo ius soli – una norma che Trump ha più volte dichiarato di voler abolire – Balogun non avrebbe potuto rappresentare gli Stati Uniti, essendo nato nel paese solo perché la madre vi ha partorito casualmente.

Le regole FIFA e la squalifica di Balogun

La squalifica di Folarin Balogun è scaturita al 64° minuto della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, quando un intervento dell'attaccante è stato giudicato falloso dal VAR. La decisione dell'arbitro Raphael Claus ha comportato un cartellino rosso diretto, determinando l'automatica assenza di Balogun dalla cruciale partita contro il Belgio. La federazione statunitense ha chiarito che la sospensione automatica per espulsione diretta non è appellabile. Un ricorso sarebbe possibile solo nel caso in cui la commissione disciplinare della FIFA decidesse di estendere la durata della squalifica. In tale circostanza, si potrebbe richiedere una riduzione della sanzione aggiuntiva, ma non l'annullamento della sospensione originale.

Nonostante la sua assenza dal campo, Balogun potrà comunque seguire la partita dagli spalti dello stadio di Seattle, ma non gli sarà consentito sedere in panchina accanto ai suoi compagni. La normativa della FIFA è chiara: la sospensione per cartellino rosso diretto è automatica e non prevede revisioni, a meno di aggravamenti disciplinari. Precedenti casi hanno mostrato l'applicazione di queste regole disciplinari: Miguel Almirón del Paraguay ha ricevuto una sanzione non aumentata, mentre Assim Madibo del Qatar ha visto la sua sospensione estendersi a cinque giornate a seguito di un fallo particolarmente grave, a dimostrazione della discrezionalità della commissione disciplinare in base alla gravità dell'infrazione.

Il dibattito dei tifosi e le norme internazionali

L'appello social dei tifosi americani a Trump evidenzia il forte coinvolgimento e la passione che circondano la nazionale statunitense in questa fase dei Mondiali. La vicenda di Balogun ha acceso un vivace dibattito online, mescolando richieste scherzose a riflessioni più profonde sulle regole disciplinari che governano le squalifiche nei tornei internazionali. La normativa della FIFA, come dimostrato da numerosi precedenti, lascia margini estremamente ridotti per interventi esterni o eccezioni, garantendo un'uniformità nelle decisioni. La situazione di Balogun si inserisce, pertanto, in un quadro regolamentare ben definito, che difficilmente potrà essere alterato da appelli o pressioni esterne, anche se provenienti da personalità di spicco.