Segnali incoraggianti giungono dal JTC della Continassa, dove la Juventus sta svolgendo la sua preparazione estiva. I calciatori Kenan Yildiz ed Edon Zhegrova hanno compiuto un significativo passo avanti nel loro percorso di recupero, partecipando a parte dell'allenamento con il resto del gruppo. Questa ripresa degli allenamenti collettivi conferma un progresso sostanziale verso il loro pieno rientro dopo i rispettivi infortuni.

Il tecnico Luciano Spalletti nutre l'auspicio di poter contare su entrambi i giocatori già per le imminenti amichevoli estive e la successiva tournée internazionale.

Questi appuntamenti saranno cruciali per permettere a Yildiz e Zhegrova di accumulare minuti preziosi e ritrovare la migliore condizione fisica in vista dell'inizio del campionato.

Il ritorno in gruppo

La seduta mattutina alla Continassa ha rivestito un'importanza particolare per il processo di recupero di Yildiz e Zhegrova. La loro presenza, seppur parziale, nell'allenamento congiunto con i compagni di squadra è un chiaro indicatore di un miglioramento fisico progressivo. Questo ritorno graduale alle attività collettive è fondamentale per il raggiungimento della piena forma atletica e per la loro reintegrazione completa nella rosa.

Obiettivi di Spalletti per la preparazione

Le prospettive per la stagione vedono il tecnico Luciano Spalletti intenzionato a reintegrare pienamente i due talenti già a partire dalle prossime sfide amichevoli e durante la tournée che si svolgerà in Asia e Oceania.

L'obiettivo primario è consentire a Kenan Yildiz ed Edon Zhegrova di accumulare il maggior numero possibile di minuti di gioco e di affinare la loro condizione fisica. Questo percorso è essenziale per assicurare che siano al top della forma in vista dell'avvio ufficiale del campionato.

Il percorso di recupero di Yildiz

Già lo scorso primo maggio, Kenan Yildiz aveva mostrato progressi significativi, svolgendo l'intero allenamento con il gruppo. Questo era stato un segnale estremamente positivo, specialmente considerando la tendinopatia che lo aveva costretto ai margini nelle partite precedenti. In quel frangente, si era anche ipotizzato un suo possibile ritorno da titolare nella sfida contro il Verona, subordinato ovviamente a ulteriori riscontri positivi nelle successive sedute di allenamento.

Questi episodi evidenziano un trend costante di recupero per Yildiz. Per Edon Zhegrova, invece, la partecipazione parziale all'allenamento odierno rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nel suo cammino di rientro, dopo un periodo di stop più prolungato.